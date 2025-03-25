喊武統限期離境 中配「亞亞」丈夫聲請停止執行被駁

中配「亞亞」劉振亞25日赴內政部門口召開記者會，要求內政部撤銷驅離處分，會後在抗議民眾包圍中離開。（記者塗建榮攝）

2025/03/25 18:41

〔記者張文川／台北報導〕中配網紅「亞亞」劉振亞在台發表武統言論，被移民署廢止依親居留許可，最晚必須在今天（25日）離台，亞亞上週聲請停止執行，被台北高等行政法院駁回，亞亞已提抗告；亞亞的丈夫黃君宏今也提出聲請停止執行，北高行傍晚認定聲請不符停止執行要件，裁定駁回聲請。

亞亞的丈夫聲請主張，內政部是對政治言論內容進行審查，合法性有疑義，且亞亞的抖音自媒體，對我國國家安全並無危害，內政部誤用公民與政治權利國際公約第20條規定，並擴張解釋，逾越兩岸人民關係條例的授權範圍，認為應停止執行。

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北高行指出，於行政訴訟起訴前，聲請停止執行原處分，必須具備「執行將發生難於回復之損害」、「有急迫情事」的積極要件，以及「對公益無重大影響」的消極要件，缺一不可，經衡量當事人的私益與國家公益後，若具備「對公益有重大影響」的消極要件，仍不許停止執行。

北高行認為，大陸地區人民在台依親居留、長期居留或定居的管制，目的在確保台灣地區安全與民眾福祉，亞亞於去年5月及今年1月在抖音上傳的影片遭民眾檢舉，經內政部綜合判斷後，認為內容有「台灣永遠是中國的台灣」、「兩岸終將統一，也必然統一」、「也許明天早上醒來，寶島上已經插滿了五星紅旗」、「台灣是中國的一部分，台灣就是中國的領土…大陸武力統一台灣，已經不需要其他的理由了呀……祖國必須統一，也必然統一」等語。

合議庭認為，這些影片內容經閱聽者觀覽及各類傳媒轉發後，顯然已造成目前社會爭議四起，紛擾難平，並升高各種對立氛圍，形式上堪認亞亞所為顯有危害社會安定之虞，對公益有重大影響，內政部據以認定依「大陸地區人民在臺灣地區依親居留長期居留或定居許可辦法」、「兩岸人民關係條例」規定，做成廢止依親許可、限期離境的處分，合於法令，沒有違法瑕疵。

北高行權衡當事人的利益，以及對公益的影響後，認為應當以公益為優先保護對象；至於亞亞丈夫質疑的內政部處分逾越法律授權的部分，應是此案的「本案訴訟」應審究的事項，尚待受訴法院審理判斷，並非停止執行事件應審認的範圍，聲請內容不符停止執行的要件，不應准許，因此駁回。

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