今天更熱！ 南部高溫上看36度 金門馬祖有霧

今日白天溫暖偏熱，北部及東半部約29至31度，中南部可達34度，南部近山區氣溫還會更高，有機會達到36度。（資料照）

2024/04/14 07:03

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署指出，今（14）日天氣穩定，各地大多為多雲到晴，只有花東地區有零星短暫陣雨，午後因熱力作用，東北部地區及西半部山區有局部短暫陣雨。此外，金門及馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，馬祖已出現能見度不足200公尺的現象，氣象署針對連江縣發布濃霧特報。

今日氣溫方面，各地低溫普遍為22至25度，白天溫暖偏熱，高溫相較昨天上升，預測北部及東半部約29至31度，中南部可達34度左右，尤其南部近山區氣溫還會更高一些，有機會達到36度左右或以上的高溫，民眾外出請注意防曬並多補充水分。

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空氣品質部份，北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級，北部短時間可能達橘色提醒等級。

週一（15日）上午風向為偏南至西南風，水氣較少，僅東部及東南部地區有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴。白天溫暖偏熱，各地高溫可達31至33度，中南部近山區高溫會再更高。

週二（16日）鋒面接近，週三（17日）鋒面通過，水氣增加，天氣轉趨不穩，北部、東半部地區及中部山區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴。鋒面通過後迎風面雲量偏多，北部及東北部氣溫將稍下降。週四（18日）迎風面東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後西半部山區有局部短暫陣雨。

國際都市氣象：

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各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 23 ~ 31 24 ~ 32 26 ~ 32 23 ~ 29

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環境部空氣品質監測網）

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