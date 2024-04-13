週日全台溫暖偏熱 花東有零星陣雨

週日（14）日各地白天溫暖偏熱，各地溫度普遍31至33度；僅東部、東南部地區及馬祖有零星短暫陣雨。（資料照）

2024/04/13 22:14

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕週日（14日）多雲到晴白天溫暖偏熱，溫度普遍31至33度，僅東部、東南部地區及馬祖有零星短暫陣雨；金門及馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，請注意。

中央氣象署提醒，週日天氣更為穩定，各地大多為多雲到晴，只有花東地區有零星短暫陣雨，午後因熱力作用，東北部地區及西半部山區有局部短暫陣雨；由於近期餘震頻繁，加上山區降雨機率較高，若非必要請避免前往山區活動，行經山區路段應提高警覺，做好防護措施，留意土石鬆軟、地滑、崩坍及落石，並注意自身安全。

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氣溫方面，各地低溫普遍為22至25度，白天溫暖偏熱，高溫相較今天上升，各地普遍為31至33度，尤其南部近山區溫度還會更高一些，有機會達到36度左右或以上的高溫，外出請注意防曬並多補充水分。

天氣風險公司提醒，週日（14日）鋒面遠離，轉為偏南風影響，午後降雨將會減少許多，只剩下局部山區午後還有下點雨的機會，平地大致都是多雲或晴的天氣。週末這兩天溫度都是偏高的，尤其週日（14日）因為天氣更好，包括北部、東半部都有機會出現30度以上高溫，中南部局部地區甚至會有局部34至36度或以上的高溫出現，提醒民眾外出時要做好防曬，並且多補充水分預防中暑。

紫外線方面，台北市、新北市、基隆市、桃園市、台中市及金門縣為橘色「高量級」；其餘縣市均為紅色「過量級」。

空氣品質方面，週日（14）日花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級，北部短時間可能達橘色提醒等級。

週日氣溫狀況。（圖截取自中央氣象署）

週日紫外線狀況。（圖截取自中央氣象署）

週日空氣品質狀況。（圖截取自環境部空氣品質監測網）

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