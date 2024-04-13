微弱鋒面致北、東及午後有降雨 各地高溫多雲到晴

中央氣象署透過雷達迴波，發現台灣東部海面仍有許多雲層，提醒近期東部水氣偏多，不排除影響陸地，恐有局部陣雨或雷雨或較大雨勢發生機會，要注意山區土石鬆動。（記者吳柏軒翻攝）

2024/04/13 10:26

〔記者吳柏軒／台北報導〕中央氣象署預報員陳姵安指出，今（13日）微弱鋒面影響，台灣北部、東部地區多雲，且根據海上雷達迴波顯示，到今晚東部水氣偏多，不排除影響陸地，恐有局部陣雨或雷雨或較大雨勢發生機會，提醒注意山區土石鬆動。其他地區多雲到晴，溫度方面，北部約28、29度，中南部31到33度，近山區可達35、36度。

陳姵安說，明天開始，預計轉成偏東風，14到15日上午，水氣減少，只剩東部零星短暫陣雨，其他地區多雲到晴，仍要注意午後的東北部、西半部山區有雨。

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天氣轉變在15日下午，開始有另一道鋒面接近，預計17日通過台灣，屆時北部運量增多，降雨型態在北部、東半部、中部山區都還有局部短暫陣雨，其他地區維持多雲到晴，到了18到19日水氣在減少，剩東半部局部短暫陣雨，其他地區留意午後降雨。

溫度方面，中南部近期都沒有太大變化，今日約31到33度，近山區可能有34度，而北部因雲量影響，約28、29度，但明天天氣變好，高溫平均上升1到2度，北部來到31到32度，中南部32到34度，近山區可能來到35、36度。

金門、馬祖地區在16日之前，仍還是有濃霧發生，交通往返須留意。

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