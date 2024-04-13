今中午後山區留意降雨 週末溫度偏高防曬防中暑

天氣風險公司吳聖宇表示，受微弱鋒面通過影響，今午後降雨會比較明顯，各地山區在中午過後出現短暫陣雨的機會較大。（資料照）

2024/04/13 10:30

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕受微弱鋒面通過影響，天氣風險公司吳聖宇表示，今午後降雨會比較明顯，各地山區在中午過後出現短暫陣雨的機會較大，下週預期可能會持續偏熱，由於鋒面影響不大，暖空氣勢力較強，北部、東半部有超過30度以上高溫的機會。

吳聖宇說，今天因為有微弱鋒面掠過，午後降雨會比較明顯，各地山區在中午過後出現短暫陣雨的機會較大，平地部分則是以大台北、東半部地區比較有可能受影響，西半部平地的天氣大致維持穩定。明天鋒面遠離，轉為偏南風影響，午後降雨將會減少許多，只剩下局部山區午後還有下點雨的機會，平地大致都是多雲或晴的天氣。

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週末這2天溫度都是偏高的，尤其週日天氣更好，溫度將會比週六更高，包括北部、東半部都有機會出現30度以上高溫，中南部局部地區甚至會有局部34至36度或以上的高溫出現，提醒大家外出時要做好防曬，並且多補充水分預防中暑。

週一開始連續數天，微弱鋒面大致都在台灣北方海面呈現南北徘徊，有時可能較為接近北台灣陸地，不過最新的預報資料看起來暖空氣勢力整體較為偏強，台灣大多數時間都在暖區的範圍內，主要受偏南到西南風環境影響，北台灣因為離鋒面較近，雲量有機會較為偏多，但是需要留意的可能都還是午後降雨的變化，在環境風向的因素下，北部、東半部地區受午後雲層發展帶來降雨影響的機會較高，中南部天氣就相對較為穩定，只有山區有機會出現局部的午後降雨，平地預期持續是多雲到晴的天氣為主。

溫度方面，下週預期可能會持續偏熱，由於鋒面影響不大，暖空氣勢力較強，北部、東半部有超過30度以上高溫的機會，其中雲量變化的多寡對高溫發生的影響很大，若當天雲量較多，高溫也有機會相對稍低一點。中部、南部天氣較為晴朗，陽光加熱作用配合西南風暖平流，溫度持續偏高的機會大，普遍會有32至34度高溫，局部區域甚至會來到35至36度或以上。

吳聖宇提醒，雖然還沒有進入夏天，但是預報資料來看高溫的情況已經蠻明顯的開始出現，加上降雨可能較少，陽光較強，提醒大家要持續注意高溫，外出時要做好防曬防中暑的準備。

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