鋒面通過6地區有雨 今起暖熱如夏 明後天防36度高溫

氣象署指出，今天（13日）微弱鋒面通過，天氣較不穩定，清晨至上午北部及東北部地區有零星短暫陣雨的機率，花、東地區及金、馬整日有局部短暫陣雨甚至雷雨出現，並可能有較大雨勢發生。（資料照）

2024/04/13 07:02

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署指出，今天（13日）微弱鋒面通過，天氣較不穩定，清晨至上午北部及東北部地區有零星短暫陣雨的機率，花、東地區及金、馬整日有局部短暫陣雨甚至雷雨出現，並可能有較大雨勢發生，而其他地區為多雲到晴，要留意午後北部、東北部地區及中南部山區有局部短暫雷陣雨。

氣溫方面，各地低溫為21至24度，白天高溫北部及東半部為28至30度，中南部則可以來到32度左右，尤其南部近山區還可能更高一些，中午前後溫暖偏熱，外出請注意防曬並多補充水分。

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氣象署也提醒，由於近期餘震頻繁，再加山區降雨機率較高，若非必要請避免前往山區活動，行經山區路段應提高警覺，做好防護措施，留意土石鬆軟、地滑、崩坍及落石，並注意自身安全。

中央大學大氣系兼任副教授吳德榮今在「三立準氣象·老大洩天機」專欄撰文指出，今、明兩天各地晴時多雲，白天偏熱、早晚涼；部分山區午後及東半部、偶有零星少量降雨的機率；金馬及西半部易起霧，應留意即時訊息。

吳德榮指出，下週日至週一各地晴朗穩定，天氣更熱，局部地區最高氣溫達36度以上，要防曬、防中暑。下週一、二鋒面接近，大氣趨不穩定，北台灣午後有局部短暫陣雨的機率。下週三、四鋒面掠過，其結構鬆散、影響小，但大氣不穩定，偶有局部短暫陣雨發生的機率，以午後機率較高；冷空氣很弱、天氣仍偏熱。

沿海天氣方面，今（13）日金門及馬祖地區易有低雲或局部霧影響能見度，且影響時間長，金門及馬祖於今晨近4點已出現能見度不足200公尺的情況，交通往返請留意航班資訊。

空氣品質方面，根據環境部空氣品質預報資訊顯示：今日微弱鋒面通過，環境風場為東南風逐漸轉為東北風，西半部水平擴散條件差，污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升；北部地區、金門及馬祖易有局部霧或低雲影響能見度。花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級，西半部短時間可能達橘色提醒等級。

未來天氣方面，下週日、下週一（14日、15日）風向轉為偏南至西南風，水氣較少，僅東部及東南部地區有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後因熱對流作用，東北部地區及西半部山區有局部短暫陣雨，下週一北部地區水氣稍增，留意亦有些零星陣雨。

下週二（16日）下一波鋒面接近、下週三（17日）鋒面通過，水氣再增多，天氣轉趨不穩定，北部、東半部地區及中部山區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴；下週二之前屬於溫暖偏熱的天氣型態，各地高溫可達30度左右，尤其中南部高溫普遍在30度以上，下週三鋒面通過後風向轉東北風，北部及東北部氣溫將稍下降。

下週四（18日）迎風面東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後西半部山區有局部短暫陣雨。

下週五（19日）東南部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後北部、東北部地區及中部、東部山區有局部短暫陣雨。

國際都市氣象：

亞洲、大洋洲

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中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 22 ~ 29 24 ~ 31 25 ~ 31 22 ~ 28

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

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