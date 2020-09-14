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    拒送子女上學 內蒙村官遭免職

    中國內蒙古自治區最近因漢語教學取代蒙古語教學引發的爭議未息，仍有不少學生未到校上課。圖為通遼市一所學校門口家長們等著接學生放學。（法新社）

    中國內蒙古自治區最近因漢語教學取代蒙古語教學引發的爭議未息，仍有不少學生未到校上課。圖為通遼市一所學校門口家長們等著接學生放學。（法新社）

    2020/09/14 17:34

    〔中央社〕內蒙古自治區最近因漢語教學引發的爭議未息，當地東烏珠穆沁旗兩名村官因拒絕送子女去學校而遭免職；另外，赤峰市巴林右旗大板中學緊急通知，昨天中午未報到的50名學生將全部取消學籍。

    內蒙古當局近期推行中國官方統編漢語教材並以漢語授課而引起廣泛關注和爭議。香港明報今天報導，當地東烏珠穆沁旗官方微信公眾號13日發布通告，道特淖爾鎮免去八音圖嘎查（「嘎查」即行政村）黨支部書記嘎日瑪職務，停止檢查嘎查長（村長）巴圖吉日嘎拉並建議免去其嘎查長職務。

    通告稱，上述兩人不僅不帶頭執行上級黨委、政府決策部署，拒絕按時送子女回校上學，還拒不參加黨委會議。

    通告說，二人不配合、不服從上級組織安排的一切工作，導致該嘎查使用國家統編教材政策宣講和對牧民的宣傳教育工作無法正常展開。

    此前，內蒙古各級官方已發布通告表示，對於拒絕將子女按時送去學校的公職人員，將作處分或法辦。

    此外，為了讓學生早日重返課堂，赤峰市的共青團翁牛特旗委員會說，學生若能帶回一名同學上課，可獲價值人民幣200元的禮包，且可重複獲獎。

    與此同時，同屬赤峰市的巴林右旗大板中學發布通知，昨天中午12時未報到的50名學生將全部取消學籍。

    內蒙古近期推動中國國家統編教材，自秋季起逐步在小學中學推動以漢語教學語文、政治和歷史等課程。

    此事引起當地蒙古族人憂心蒙語將趨勢微，各地都有罷課和示威；官方則懸賞通緝上百名參與示威的民眾，並繼續推行政策以及要求黨員幹部帶頭宣講。

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