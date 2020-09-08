強化同化！中國數百蒙古族抗爭者被捕 公務員被恐嚇停職停薪

蒙古國首都烏蘭巴托2日有大批蒙古族人聚集抗議中國政府在內蒙古自治區強制實施漢語教育。（歐新社）

2020-09-08 06:03:13

〔國際新聞中心／綜合報導〕中國政府在內蒙古自治區強制實施國家統編漢語教材，引發大規模抗議，但當局不僅堅持蒙古語學校實施漢語教學是中央政府的決定，甚至警告反對漢語教育就是反政府和顛覆政權。自由亞洲電台（RFA）7日報導，已有數百名蒙古族人被捕或被迫辭去公職，若其子女拒絕到校上課，將被停職停薪。

據報導，內蒙地方政府檔案顯示，蒙古族抗議的所謂雙語教育，其行政命令來自中共中央，地方政府必須嚴格直行。當局正在政府內部清查反對雙語教育的公務員。RFA引述消息來源報導，政府現在不相信蒙族公務員，包括一名刑警大隊隊長與從事幼兒教育工作的妻子，以及中學校長，被迫主動辭職或「被辭職」。

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據內蒙正藍旗「上都新聞網」6日報導，因拒不執行黨中央重大決策部署，正藍旗在5日對2名科級領導幹部給予停職處分，停職期間停發一切工資，由旗紀委監委進一步調查，並啟動問責程序。

此外，中共巴林右旗黨委辦公室也警告全旗公務員和事業單位員工，7日必須將子女送到所在學校上課，若不按時送子女報到上課，8日起將予停職停薪，還將啟動開除程序。

據報導，內蒙公安當局連日來發動大規模抓捕行動，已有數百人被捕；官方還發佈通報，指被捕者發佈不實資訊等，遭刑事拘留。

據稱定居在呼和浩特等大城市的蒙古人一般都是公務員，因此當局透過威嚇等各種卑劣手段施壓，部分家長被迫將孩子送到學校。然而，內蒙大部分旗縣的學生家長，仍繼續把孩子留在家裡，例如赤峰市阿魯科爾沁旗，沒有家長送孩子去學校。

地方官員還千方百計逼迫學生到校上課，甚至發動學校教師，賦予每人必須找來5到10名學生不等到校上課的任務，「每一個地方都在採取這個辦法」，「他們（官員）說，你們跟我們說法律沒用，這就是政治任務，「你們反對雙語教學就是反對（政府）、顛覆。」

中國內蒙古自治區通遼市一所學校外，學生家長聚集抗議當局強制實施漢語教育。（美聯社）

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