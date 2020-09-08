強化同化！中國數百蒙古族抗爭者被捕 公務員被恐嚇停職停薪
〔國際新聞中心／綜合報導〕中國政府在內蒙古自治區強制實施國家統編漢語教材，引發大規模抗議，但當局不僅堅持蒙古語學校實施漢語教學是中央政府的決定，甚至警告反對漢語教育就是反政府和顛覆政權。自由亞洲電台（RFA）7日報導，已有數百名蒙古族人被捕或被迫辭去公職，若其子女拒絕到校上課，將被停職停薪。
據報導，內蒙地方政府檔案顯示，蒙古族抗議的所謂雙語教育，其行政命令來自中共中央，地方政府必須嚴格直行。當局正在政府內部清查反對雙語教育的公務員。RFA引述消息來源報導，政府現在不相信蒙族公務員，包括一名刑警大隊隊長與從事幼兒教育工作的妻子，以及中學校長，被迫主動辭職或「被辭職」。
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據內蒙正藍旗「上都新聞網」6日報導，因拒不執行黨中央重大決策部署，正藍旗在5日對2名科級領導幹部給予停職處分，停職期間停發一切工資，由旗紀委監委進一步調查，並啟動問責程序。
此外，中共巴林右旗黨委辦公室也警告全旗公務員和事業單位員工，7日必須將子女送到所在學校上課，若不按時送子女報到上課，8日起將予停職停薪，還將啟動開除程序。
據報導，內蒙公安當局連日來發動大規模抓捕行動，已有數百人被捕；官方還發佈通報，指被捕者發佈不實資訊等，遭刑事拘留。
據稱定居在呼和浩特等大城市的蒙古人一般都是公務員，因此當局透過威嚇等各種卑劣手段施壓，部分家長被迫將孩子送到學校。然而，內蒙大部分旗縣的學生家長，仍繼續把孩子留在家裡，例如赤峰市阿魯科爾沁旗，沒有家長送孩子去學校。
地方官員還千方百計逼迫學生到校上課，甚至發動學校教師，賦予每人必須找來5到10名學生不等到校上課的任務，「每一個地方都在採取這個辦法」，「他們（官員）說，你們跟我們說法律沒用，這就是政治任務，「你們反對雙語教學就是反對（政府）、顛覆。」