為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    強化同化！中國數百蒙古族抗爭者被捕 公務員被恐嚇停職停薪

    蒙古國首都烏蘭巴托2日有大批蒙古族人聚集抗議中國政府在內蒙古自治區強制實施漢語教育。（歐新社）

    蒙古國首都烏蘭巴托2日有大批蒙古族人聚集抗議中國政府在內蒙古自治區強制實施漢語教育。（歐新社）

    2020-09-08 06:03:13

    〔國際新聞中心／綜合報導〕中國政府在內蒙古自治區強制實施國家統編漢語教材，引發大規模抗議，但當局不僅堅持蒙古語學校實施漢語教學是中央政府的決定，甚至警告反對漢語教育就是反政府和顛覆政權。自由亞洲電台（RFA）7日報導，已有數百名蒙古族人被捕或被迫辭去公職，若其子女拒絕到校上課，將被停職停薪。

    據報導，內蒙地方政府檔案顯示，蒙古族抗議的所謂雙語教育，其行政命令來自中共中央，地方政府必須嚴格直行。當局正在政府內部清查反對雙語教育的公務員。RFA引述消息來源報導，政府現在不相信蒙族公務員，包括一名刑警大隊隊長與從事幼兒教育工作的妻子，以及中學校長，被迫主動辭職或「被辭職」。

    據內蒙正藍旗「上都新聞網」6日報導，因拒不執行黨中央重大決策部署，正藍旗在5日對2名科級領導幹部給予停職處分，停職期間停發一切工資，由旗紀委監委進一步調查，並啟動問責程序。

    此外，中共巴林右旗黨委辦公室也警告全旗公務員和事業單位員工，7日必須將子女送到所在學校上課，若不按時送子女報到上課，8日起將予停職停薪，還將啟動開除程序。

    據報導，內蒙公安當局連日來發動大規模抓捕行動，已有數百人被捕；官方還發佈通報，指被捕者發佈不實資訊等，遭刑事拘留。

    據稱定居在呼和浩特等大城市的蒙古人一般都是公務員，因此當局透過威嚇等各種卑劣手段施壓，部分家長被迫將孩子送到學校。然而，內蒙大部分旗縣的學生家長，仍繼續把孩子留在家裡，例如赤峰市阿魯科爾沁旗，沒有家長送孩子去學校。

    地方官員還千方百計逼迫學生到校上課，甚至發動學校教師，賦予每人必須找來5到10名學生不等到校上課的任務，「每一個地方都在採取這個辦法」，「他們（官員）說，你們跟我們說法律沒用，這就是政治任務，「你們反對雙語教學就是反對（政府）、顛覆。」

    中國內蒙古自治區通遼市一所學校外，學生家長聚集抗議當局強制實施漢語教育。（美聯社）

    中國內蒙古自治區通遼市一所學校外，學生家長聚集抗議當局強制實施漢語教育。（美聯社）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    內蒙古女官員反中共暴政「墜樓亡」 警方瞎扯：有憂鬱症
    2020-09-05 08:40

    內蒙古女官員反中共暴政「墜樓亡」 警方瞎扯：有憂鬱症
    內蒙反漢語！族人員警「造反」拒鎮壓 美記者被驅逐
    2020-09-05 06:08

    內蒙反漢語！族人員警「造反」拒鎮壓 美記者被驅逐
    信義獲天下企業公民獎大型企業第三

    信義獲天下企業公民獎大型企業第三
    內蒙古小一就要學漢語 家長憂：將讓蒙語消失被同化
    2020-09-03 08:03

    內蒙古小一就要學漢語 家長憂：將讓蒙語消失被同化
    不滿蒙語教學被漢語取代 內蒙古各地爆發大規模示威
    2020-08-30 10:01

    不滿蒙語教學被漢語取代 內蒙古各地爆發大規模示威
    最潮柑仔店 桃仔園雜貨舖開幕

    最潮柑仔店 桃仔園雜貨舖開幕
    獨家》台男遊內蒙遭扣押 他曝恐怖過程「因為台灣人...」
    2019-11-19 10:57

    獨家》台男遊內蒙遭扣押 他曝恐怖過程「因為台灣人...」
    國際今日熱門
    2020-09-07 07:30

    12歲少女遭港警莫名壓制 林夕感嘆「年輕就是罪」

    2020-09-07 08:26

    菲律賓民答那峨島規模6.3強震 尚未傳出人員傷亡

    2020-09-07 08:44

    鬥周永康急先鋒都落馬了！近2月中共35名政法大小老虎被抓

    2020-09-07 09:00

    「海神」颱風登陸南韓蔚山市南部 今深夜可能登陸北韓

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播