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    內蒙古女官員反中共暴政「墜樓亡」 警方瞎扯：有憂鬱症

    中國內蒙古自治區的蒙古族民眾抗議當局強推中文教學，連日抗爭不斷。（歐新社資料照）

    中國內蒙古自治區的蒙古族民眾抗議當局強推中文教學，連日抗爭不斷。（歐新社資料照）

    2020-09-05 08:40:47

    〔即時新聞／綜合報導〕中國內蒙古自治區的蒙古族民眾抗議當局強推中文教學，連日抗爭不斷，但內蒙官方仍決定堅定落實統編教材使用，要求各級部門貫徹政策。內蒙古阿拉善盟政府辦公室一名蒙古族女公務員蘇日娜4日在住處墜樓身亡，中國警方聲稱死者患有憂鬱症，但從蘇日娜的在網路上流傳的遺書來看，死因疑似與近日的內蒙古雙語教育新政有關。

    阿拉善盟公安局4日通報指出，巴彥浩特鎮某區發生一宗人員墜樓，經醫院搶救無效死亡，經向其家屬了解，死者為33歲已婚蘇姓女子，有憂鬱症史，曾有割腕情形，近日先後請病假赴蘭州、銀川等地就醫。警方正在進一步深入調查中。

    《自由亞洲電台》報導，這名死者就是阿拉善盟政府辦公室的蒙古族女公務員蘇日娜，她在阿拉善盟左旗黨委工作，疑似因為反對政府取消蒙古語教學，一氣之下輕生。

    網路上流傳的蘇日娜遺書指出，「我們阿拉善盟蒙古族人少，我們的申請書、請願書簽字後連旗級單位都無法上報就被撕毀。他們用各樣的方式逼迫我們，特別是蒙古幹部的處境異常困難。我們傻好懦弱也罷，人們啊，請停止謾罵誹謗我們，我們只有用生命證實，我們努力了！」

    報導提到，中國當局嚴密封鎖相關死者資訊，禁止網路張貼相關訊息，蘇日娜丈夫也被公安警告，要求他撤下發到網上的有關妻子逝世的文字和圖片訊息。

    旅居美國的蒙古人諾民表示，蘇日娜墜樓身亡是自8月30日上萬名蒙古族學生和家長發起集會抗議以來，傳出的第4宗死亡事件，中國當局嚴密封鎖相關訊息，外界難以獲得死者姓名等資料。有蒙古族網友轉述蘇日娜的丈夫阿拉騰巴格那說，妻子死因是由於對雙語教學改革模式不同意，而上級施加壓力。

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    阿拉善盟公安局4日通報一起墜樓事件，死者就是蒙古族女公務員蘇日娜。（圖擷取自推特）

    阿拉善盟公安局4日通報一起墜樓事件，死者就是蒙古族女公務員蘇日娜。（圖擷取自推特）

    網路上流傳的蘇日娜遺書。（圖擷取自推特）

    網路上流傳的蘇日娜遺書。（圖擷取自推特）

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