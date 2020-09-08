反習又一樁？ 中共紅二代領銜公開信聲援內蒙抗爭

中國國家主席習近平。（歐新社）

2020-09-08 17:25:51

〔即時新聞／綜合報導〕中國政府在內蒙古自治區強制實施國家統編漢語教材，內蒙古族人群情激憤，中國做法也引發國際批評。網傳內蒙古的紅二代們連署發公開信，聲援內蒙古的抗爭群眾，其中領銜簽名的「馬曉力」是與中國國家主席習近平一同長大的同伴、更是知名紅二代。

中國內蒙古自治區近一週持續爆發學生及家長的罷課和抗議集會，反對中共強推漢語教學的「重漢輕蒙」政策，但當局不僅堅持蒙古語學校實施漢語教學是中央政府的決定，甚至警告反對漢語教育就是反政府和顛覆政權。

請繼續往下閱讀...

中國此舉不僅引發蒙古族人群情激憤，甚至連紅二代也紛紛站出來，聲援內蒙古民眾的抗爭，美國智庫哈德遜研究所前客座研究員韓連潮7日就在推特PO出一封，「內蒙插隊知青公開反對禁蒙語」的公開信。

韓連潮指出，「最近內蒙禁止蒙語教學事件持續發酵，中共啟動社會防控網，惡警四處抓人，全面打壓蒙族人民，引起反彈；一群曾在內蒙插隊的知青發出公開信要求停止這一破壞民族團結的惡行，警告不要製造第二個新疆悲劇；這些知青中有許多老紅二，他們此時此刻站出來發聲難能可貴，大讚。」

公開信署名為「曾經在草原插隊的老知青」，已簽名的有馬曉力、劉進、李衛平、牛立、宋岩、騰平、許曉鳴、孫秋春、矯小紅、魏年、楊建敏、胡冀燕、張小艾、黃光光、陳小玲、李志偉、任林以及王瑛等18人，日期爲2020年9月5日。

其中，公開信領銜簽名的馬曉力是知名紅二代、太子黨，她是習近平從小一起長大的同伴，其父馬文瑞是陝西子洲人，曾任第六、第七屆中國政協副主席，中共陝西省委第一書記，陝西省人大常委會主任等職，他與習近平之父習仲勳關係也相黨密切。

中國內蒙古自治區近一週持續爆發學生及其家長的罷課和抗議集會，反對中共強推漢語教學的「重漢輕蒙」政策，此舉不僅引發蒙古族人群情激憤，甚至連紅二代也紛紛站出來，聲援內蒙古民眾的抗爭。（圖擷取自推特）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法