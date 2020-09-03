內蒙古公營電視台300員工簽名反政府！拒當中共傳聲筒

中國內蒙古自治區政府日前要求中學及小學使用「統編教材」，強制用漢語授課，引發極大反彈。對此，接受中共內蒙古自治區黨委宣傳部領導的自治區政府直屬事業單位的「內蒙古廣播電視台」，有300多位員工集體簽名反對漢語教學政策，拒絕成為中共統戰的工具。（擷取自「Borhonru | 布宏夫」推特）

2020-09-04 00:14:10

〔即時新聞／綜合報導〕中國內蒙古自治區政府日前要求中學及小學使用「統編教材」，強制用漢語授課，引發極大反彈。對此，接受中共內蒙古自治區黨委宣傳部領導的自治區政府直屬事業單位的「內蒙古廣播電視台」，有300多位員工集體簽名反對漢語教學政策，拒絕成為中共統戰的工具。

南蒙古大呼拉爾議會中文新聞發言人、內蒙古人民黨駐法國代表布宏夫（Borhonru）在推特2日在推特PO出影片，從影片中可見，多名電視台員工聚集在辦公室，先後在紙上簽下自己的名字，並壓下指紋，將指紋組成環形圖案。

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布宏夫表示，在中國下令要內蒙古軍公教子女接受全面漢語授課內容後，內蒙古廣播電視台300多位員工簽字反對，布宏夫說，這群昔日共產黨的喉舌，在民族大義下放棄自己為中國統戰的工作。「此刻我熱淚盈眶」。

蒙語學校過去是小學三年級才開始學漢語，新的「雙語教育」政策改成小一就要學漢語。家長、老師紛紛認為，這個政策長期執行後會導致蒙語邊緣化、被漢語同化，最終蒙語消失。因此，各地蒙族陸續發起抗議活動，海外平台也爆出驚人的反對聲浪。

據了解，蒙古人稱內蒙古為「南蒙古」，稱蒙古國為「北蒙古」。南蒙古大呼拉爾（Southern Mongolia Congress），蒙古語意指「世界南蒙古會議」，源於成吉思汗時代經過選舉的貴族民主制度。流亡海外的南蒙古人組成「南蒙古大呼拉爾籌備委員會」，再由內蒙古人民黨、蒙古自由聯盟黨、內蒙古民主黨、南蒙古自由民主運動基金、南蒙古青年聯盟以及青旗協會等南蒙古人政黨和團體共同成立的組織。

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