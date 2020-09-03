內蒙古小一就要學漢語 家長憂：將讓蒙語消失被同化

蒙古族學生家長認為，若學生過早學習漢語，壓力肯定會過大，到最後就忘了母語。圖為蒙古族人士抗議。（歐新社）

2020-09-03 08:03:47

〔即時新聞／綜合報導〕中國內蒙古自治區政府日前要求中學及小學在語文、歷史、道德與法治3項科目一律使用「統編教材」，強制用漢語授課，內蒙古當地人士憂心，蒙語教學可能因此被漢語取代，各地紛紛出現大規模示威。而蒙古族學生家長認為，若是學生過早學習漢語，壓力肯定會過大，到最後就忘了母語，導致蒙古族語言消失。

根據《美國之音》報導，內蒙古教育廳8月16日列出《全區民族語言授課學校小學一年級和初中一年級使用國家統編語文教材實施方案》，蒙古語授課學校的小學一年級和初中一年級從今年新學期開始時，「語文」科目將使用統編教材，以漢語授課，明年及後年則依序為「道德與法治」和「歷史」使用統編教材，以漢語授課。而內蒙當局此政策就引起蒙古族學校教師及學生家長反對，擔心此政策長期執行後將使蒙語邊緣化，同時被漢語同化，最終導致蒙語消失。

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內蒙古錫林郭勒盟的39歲牧民達古拉，家中孩子也正在上小學，達古拉表示：「唯一的母語現在就讓漢語來代替，家長們、孩子們、我們蒙古人都是有意見的。這樣的話，我們的母語有一天肯定就被同化了。」達古拉認為，若是小學用蒙語授課，進入初中後再用漢語授課，這樣家長都可以接受，漢語對孩子的未來發展很有幫助，但身為蒙古族後代，首先必須學習好自身族群的語言及文化。

錫林郭勒盟牧民伊拉拉圖則認為，過去蒙古族學生從小三開始學漢語，這也不影響學生在未來學習漢語，目前學生家長及老師所抗議的，也只是希望政府能夠撤回新政策，維持舊有作法。伊拉拉圖指出，在新政策實施後，代表蒙古族學生從小一開始就要學漢語，但學生們剛上小一時連學習蒙語都會有點壓力，要是他們一下子要學習兩種語言，肯定學不好，壓力也會過大。

然而抗議不止在現實中上演，網路也成為抗議戰場，但中國當局一方面以高壓手段封鎖民眾在社群媒體上表達的看法，另一方面則透過黨政系統，以威逼、利誘的方式要求黨員、幹部蒙古族老師和學生家長別參加抗議活動，要求他們孩子去上學，不要參與罷課行動。

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