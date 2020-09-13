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    蒙人學漢語最佳樣板？中國央視用蒙古族女主播上新聞聯播

    中國央視《新聞聯播》新進蒙古族女主播寶曉峰。（翻攝自央視畫面）

    中國央視《新聞聯播》新進蒙古族女主播寶曉峰。（翻攝自央視畫面）

    2020/09/13 21:19

    〔編譯陳成良／綜合報導〕中國內蒙古自治區要求當地少數民族學校以漢語教授核心課程，而非蒙古語，引起蒙古人抗議之際，被視為「中國政壇風向標」的中國中央電視台《新聞聯播》節目，12日進用了已在央視任職19年的蒙古族女主播寶曉峰，備受各界關注。

    《新聞聯播》是央視台每日晚間播出的一檔新聞節目，被稱為「中國政壇的風向標」，節目宗旨為「宣傳黨和政府的聲音，傳播天下大事」。作為國家的形象代表，《新聞聯播》播對主持人的挑選非常嚴格，不但長相要端莊大氣，對播音的水準要求也非常高，普通話發音字正腔圓，只是最基本要求。

    據公開資料，寶曉峰1979年生於內蒙古自治區呼和浩特市，是蒙古族人。她2001年畢業於北京廣播學院播音系，進入中央電視台工作後，曾經主播過《亞洲報導》、《新聞早8：00》、《媒體廣場》、《朝聞天下》、《新聞30分》等節目，還參加過中央電視台優秀青年社會實踐考察團的活動。

    對於蒙古姑娘挑起《新聞聯播》主播大樑，有中國網友評論，寶曉峰第一次的播報遠沒有表面看上去那麼淡定，不時一秒鐘眨眼兩到三次的頻率暴露了她內心的真實狀態。

    12日晚間，央視新聞官方微博發佈了寶曉峰的採訪影片。寶曉峰結束《新聞聯播》首播後說，本以為不會緊張，但當片頭曲響起，「手心出汗了」。

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