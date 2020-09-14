川普政策智囊余茂春傳被中國族譜除名 網酸：演表忠戲給皇上看

白宮對中政策顧問余茂春，傳被安徽老家族譜除名。（圖擷取自網路畫面）

2020/09/14 08:16

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普對中政策的重要幕後推手、現任美國國務卿龐皮歐（Mike Pompeo）的首席中國政策顧問余茂春，幾乎成為這一局美中對奕強硬派的主角之一，華裔身份更是中共列名頭號戰犯之一，一再斥之為「漢奸」，在被他母校重慶永川中學「除名」後，近日，又疑遭安徽故鄉余氏家族將其逐出族譜。

綜合媒體報導，余茂春1962年出生於安徽，在重慶長大，不過早年就留學美國並在當地工作，已變更為美國籍，現在白宮任職。

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網上流傳約一分鐘的影片，指9月6日安徽壽縣即余茂春老家，一群老人聚在一起，聲討余茂春是「漢奸」，還有人宣告余茂春「罪行」，會議室牆上還掛著「憤怒聲討漢奸余茂春 開除余茂春族籍 驅逐出族譜」的標語，決定將余茂春逐出族譜。

而之前，余茂春更曾是重慶永川中學的文科高考狀元，名字刻在校園牆上，7月底該校還雇工人將他的名字從從石碑鑿除。

對於被踢出一事，中國網民酸爆，「有病吧，沒一個正常的！」、「演表忠戲給皇上看」、「哈哈，想舔舔不了，人家在美國呢」、「血滴子在頭上盤旋的時候才知道害怕吧」、「族譜難道沒有被破四舊嗎？」、「這都是一群什麼人哦，，真是不幸。」、「可笑可憐可悲可嘆啊」、「移出族譜除了這些人自己在那邊自high，對方並沒有什麼實質性損失啊」。

還有網友：「 建議連坐，夷三族」、「我看最好株連九族[陰險]」、「按杜鋼建教授的理論，還可以找找川川的族譜，一併開除了」。

川普政府重要中國政策智囊余茂春。（圖取自網路）

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