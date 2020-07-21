環時總編狂嗆他！「幕後中國推手」助川普對付北京

美中關係因武漢肺炎愈發緊張，圖為美國總統川普（左）和中國國家主席習近平（右）。（法新社）

2020-07-21 08:17:53

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普近日屢對中國嗆聲，日前再指美中關係因為武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）和其他問題「嚴重惡化」，且不考慮與中國的第2階段貿易協議。美媒披露，川普政府對中政策當中，在中國出生、經歷文革時代的余茂春（Miles Yu）是重要推手，他並深受美國國務卿龐皮歐倚重，中國官媒《環球時報》總編輯胡錫進期則點名他開嗆。

中國《環球時報》總編輯胡錫進近日在微博發布影片，點名「一名華裔學者在美國制定惡毒的對中政策中扮演重要角色」，此人現在是龐皮歐的首席中國政策與規劃顧問，還被美國人視為國寶，他對中國有百科全書般的認識，是極權主義最有力的敵人之一。

請繼續往下閱讀...

《華盛頓郵報》近日訪問並且介紹余茂春，57歲的余茂春是龐皮歐的首席對中政策和規劃顧問，為美國國務院7樓辦公室內的智囊，距離龐皮歐辦公室僅有幾步之遙，在過去3年，是川普政府重塑對中政策的幕後重要力量。

報導提到，余茂春出生於安徽、在重慶長大，年輕時經歷文革，因秘密聽到美國之音播放美國前總統雷根演說而獲得啟發，1980年代赴美，先到賓州斯沃斯莫爾學院求學，1985年獲得歷史學碩士學位，1994年獲得柏克萊歷史學博士學位，並成為美國海軍學院教授。

報導指出，川普政府重塑美國對中政策，國務院亞太事務助理國務卿史達偉及余茂春組成一個小組，重新調整對中政策，將中國視為最重要的戰略對手，對此余茂春稱為「原則性現實主義」。不僅史達偉讚揚余茂春是國寶，指余茂春了解民主與專制之間的區別，且能比任何人更好地解釋它。美國副國安顧問博明（Matt Pottinger）也說余茂春是川普政府外交團隊的寶貴資源。

報導引述余茂春說法，美國自1970年代與北京建交以來，華府對影響兩國關係過分自信，冷戰時期打著「中國牌」，以親近中共藉以打壓蘇聯，但他認為，現實中是打「美國牌」的中國謀取了好處並損害美國利益。此外，美國對中另一個重大缺陷是政治和政策菁英未能正確衡量北京的弱點和脆弱性，並採取相應的穩健政策。他認為，中共政權的核心實際上脆弱而軟弱，它害怕自己的人民，且偏執地臆想來自西方、特別是美國的對抗。

余茂春（右）是川普政府對中政策重要推手，深受龐皮歐倚重。（圖擷取華盛頓郵報網頁）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法