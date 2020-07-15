美對中手段越來越強硬 美媒：中國已意識到美國決心拚到底

美國近日對中政策似乎越來越強硬，甚至超乎中方的想像，中國內部已經檢討聲浪，認為北京誤判了華盛頓。圖為美國總統川普（左）與中國國家主席習近平（右）2019年在G20峰會上碰面。（路透資料照）

2020-07-16 00:34:13

〔即時新聞／綜合報導〕美國近日持續加強對中政策，國務卿龐皮歐（Mike Pompeo）發布「南海聲明」警告，總統川普（Donald Trump）馬上接著簽署「香港自治法案」，一連串強硬動作都是衝著中國來；《美國之音》也發現中國內部對美的態度出現變化，「中國已意識到美國要『拚到底』，所以開始說軟話」？

綜合媒體報導，美國國務卿龐皮歐13日發表「南海聲明」指出，美方明確表示，中國在南海的所有權主張「完全不合法」，並譴責中共以恐嚇手段破壞東南亞國家的南海主權。

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美國總統川普接著在14日宣布，他已簽署「香港自治法」（Hong Kong Autonomy Act），並頒布行政命令，終止香港的優惠待遇，回應中國強行實施「港版國安法」；據「香港自治法」，美國政府將制裁迫害香港自治權的中國官員。

在美中關係嚴重惡化的局勢之下，中國國內近日出現一股「誤判美國」的批判聲浪，前中共中央對外聯絡部副部長周力上週在中國社科院主管雜誌《中國社會科學報》投書，文章名為《積極主動應對外部環境變化》，內容指「不可低估美國要『拚到底』的心態」，並告誡中方必須有「『脫鉤』難以避免」的清醒認識。

中國網路近日廣傳一篇名為《2020，對美國的4個想不到與10個新認識》的文章，署名發表的是以反美立場著稱的前中國人民解放軍空軍大校戴旭，文章中提及對美國4個「想不到」為「對中國有這麼大仇恨、下手這麼狠、時間如此緊迫、容不下談判時間」等，奉勸中國當局，有必要對美國「重新認識」，否則在戰略和戰術上可能還會犯重大的錯誤。

根據《美國之音》報導，曾著有《超限戰》的中國解放軍空軍退役少將喬良5月時態度大轉變，在微信上發表《台灣問題攸關國運不可輕率急進》一文，稱若中國對台灣動武，美國肯定會干預，「這將付出巨大的代價，並且將危及中國實現民族復興的目標」；有評論認為，戴旭這次的文章和喬良在5月的文章都提出同一個核心觀點，即中國就目前的實力根本不可能與美國對抗。

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