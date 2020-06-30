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中國嗆要限制簽證 龐皮歐：美國不會因為威嚇就退縮

美國國務卿龐皮歐回應中國反制措施，表示不會因為威嚇就退縮。（法新社）

美國國務卿龐皮歐回應中國反制措施，表示不會因為威嚇就退縮。（法新社）

2020-06-30 16:55:39

〔即時新聞／綜合報導〕中國強推「港版國安法」引發美國制裁，中國昨日（29日）宣布反制措施，將對「惡劣」的美方人員，施以簽證限制。對此，美國國務卿龐皮歐表示，不會因為中國威嚇就不採取行動。

美中在香港問題上對立，近期中國強推「港版國安法」，破壞香港自治。美國出手制裁，龐皮歐27日宣布，針對「毀港」的前任與現任中共官員，美國將施以簽證限制，但並未公布人數與具體名單。

中國外交部發言人趙立堅昨日（29日）則宣布，作為反制措施，中國要對在香港問題上表現惡劣的美方人員，施以簽證限制。趙立堅強調，香港國安法純屬中國內政，外國無權干涉。

對於中國的反擊，龐皮歐稍早在推特回應，形容此舉是北京破壞對香港人的承諾，且拒絕承擔其責任的最新例證。美國不會因為威嚇就不採取行動回應。

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