中國嗆要限制簽證 龐皮歐：美國不會因為威嚇就退縮

2020-06-30

〔即時新聞/綜合報導〕中國強推「港版國安法」引發美國制裁,中國昨日(29日)宣布反制措施,將對「惡劣」的美方人員,施以簽證限制。對此,美國國務卿龐皮歐表示,不會因為中國威嚇就不採取行動。

美中在香港問題上對立,近期中國強推「港版國安法」,破壞香港自治。美國出手制裁,龐皮歐27日宣布,針對「毀港」的前任與現任中共官員,美國將施以簽證限制,但並未公布人數與具體名單。

中國外交部發言人趙立堅昨日(29日)則宣布,作為反制措施,中國要對在香港問題上表現惡劣的美方人員,施以簽證限制。趙立堅強調,香港國安法純屬中國內政,外國無權干涉。

對於中國的反擊,龐皮歐稍早在推特回應,形容此舉是北京破壞對香港人的承諾,且拒絕承擔其責任的最新例證。美國不會因為威嚇就不採取行動回應。

The Chinese Communist Party's threats to restrict visas for U.S. citizens is the latest example of Beijing’s refusal to accept responsibility for breaking its commitment to the people of Hong Kong. We will not be deterred from taking action to respond.