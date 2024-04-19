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控俄國將移民「武器化」 芬蘭總理：將立法阻隔邊境非法移民

歐盟委員會主席馮德萊恩（左）在訪問芬蘭期間，與芬蘭總理歐爾波（右）舉行聯合記者會。（法新社）

歐盟委員會主席馮德萊恩（左）在訪問芬蘭期間，與芬蘭總理歐爾波（右）舉行聯合記者會。（法新社）

2024/04/19 22:52

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕芬蘭去年底指控俄國將移民「武器化」、煽動移民湧入芬蘭，引發邊境安全問題。芬蘭將仿效東歐受邊境移民問題影響的國家，立法阻擋試圖入境尋求庇護的非法移民。芬蘭總理歐爾波表示，政府正擬定相關法律，但仍需歐盟對從俄羅斯湧入的移民問題採取行動。

根據《路透社》報導，芬蘭總理歐爾波（Petteri Orpo）在週五（19日）表示，歐盟應該採取措施，幫助阻攔經由俄羅斯大量湧入芬蘭的非法移民。

在去年底，芬蘭為避免非法移民自俄國大量湧入，曾全面關閉與俄羅斯相鄰的邊界2週。當時據芬蘭邊防衛隊表示，這些數百名非法移民來自肯亞、摩洛哥、索馬利亞和敘利亞等國家。

當時芬蘭政府推斷，成因是與美國加強國防合作，導致俄國以煽動移民進入芬蘭作為報復手段。而芬蘭當局也指責俄國針對北歐國家和歐盟，將非法移民武器化。

據報導，在與歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）巡訪北歐國家與俄國相鄰的邊界後，歐爾波表示目前芬蘭正在籌備相關立法，但仍舊需要歐盟採取相應措施。

對此，馮德萊恩表示，「我們所看到的，是一個國家正在把窮人作為向另一國家施加壓力的工具，因此這是一個很明顯的安全問題。」馮德萊恩也表示，歐盟委員會與芬蘭採相同立場，並正在與非法移民的母國保持密切合作，而針對俄羅斯非法移民採取的措施，需要在國際義務和邊境安全上取得平衡。

目前芬蘭政府正在起草立法，未來將仿效波蘭和立陶宛應付白俄羅斯相鄰邊境的做法，允許邊境的警衛阻止試圖從俄國邊界入境的尋求庇護者。

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