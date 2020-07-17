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    熱戰一觸即發！中國戰機進駐南海 川普親信：他們會輸很快

    2020-07-18 00:12:55
    美國2艘航空母艦在南海進行演習，引發中國不滿。（法新社檔案照）

    美國2艘航空母艦在南海進行演習，引發中國不滿。（法新社檔案照）

    〔即時新聞／綜合報導〕美軍尼米茲級核動力航空母艦「尼米茲號」和「雷根號」在南海演習，現有衛星拍到，中國在西沙群島的永興島跑道上至少部署4架殲-11B戰機，熱戰一觸即發，不過川普親信認為，一旦開戰，中國會輸得非常、非常快。

    衛星照片顯示，中國在西沙群島至少派駐4架殲-11B戰機。（路透檔案照）

    衛星照片顯示，中國在西沙群島至少派駐4架殲-11B戰機。（路透檔案照）

    《富比士》專欄作家瑟頓（H I Sutton）17日撰文指出，當美國航空母艦駛入南海的同時，空中巴士國防航天公司（Airbus Defence and Space）衛星已經拍到，中國在西沙群島的永興島跑道上至少部署4架殲-11B戰機，這些戰機的戰鬥力雖比不上美國的航艦戰鬥群，卻是中國在釋出訊息。

    川普新提名的國家安全教育委員會委員戈爾卡（右）認為，一旦開戰，中國將會瞬間瓦解。（圖取自福斯新聞）

    川普新提名的國家安全教育委員會委員戈爾卡（右）認為，一旦開戰，中國將會瞬間瓦解。（圖取自福斯新聞）

    川普新提名的國家安全教育委員會（NSEP）委員戈爾卡（Sebastian Gorka）15日接受《福斯新聞》訪問，面對主持人多布斯（Lou Dobbs）提及，中國官媒《環球時報》宣稱中國已經準備好要在南海與美國進行軍事對抗，「這是一種惡性警告，我們要怎麼回應這種好戰的發言？」

    戈爾卡對此回應，一旦美國與中國展開軍事熱戰、公開衝突，「他們將會輸得非常、非常地快速，他們自己也知道。」戈爾卡認為，中國就是一隻「紙老虎」，而美國擁有12艘核子動力航空母艦，且川普總統相當認真地看待所有軍事威脅，一旦爆發戰爭，美國會打爛中國的軍事設施。

    Sebastian Gorka YouTube影片

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