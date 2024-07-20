烏克蘭前議員街頭遭槍殺！ 內政部長：不排除有人委託行凶

烏克蘭前國會議員、民族主義政黨成員法里昂，19日在西部城市利沃夫街頭遭人槍殺身亡。（法新社）

2024/07/20 22:32

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭前國會議員、民族主義政黨成員的法里昂（Iryna Farion）週五（19日）在該國西部城市利沃夫（Lviv）街頭遭槍殺，享壽60歲。目前槍手身分尚未釐清，據烏克蘭警方表示，此恐為針對性謀殺。

據英國《BBC》報導，烏克蘭內政部長克利孟科（Ihor Klymenko）稱這起事件是「非自發性的謀殺」，警方正在查明凶嫌的犯案動機。

請繼續往下閱讀...

克利孟科表示，目前調查已有推論出數個版本，而其中一個主要版本推測犯案殺機與法里昂的社交、政治活動和個人厭惡有所連結。他也稱，目前不排除委託行凶可能。

警方表示，因停電關係導致該地區的監視器受影響，無法辨識出槍手身分。

對此，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）在通訊軟體Telegram上表示，任何暴力行為均須受到譴責，而無論是誰涉嫌這起謀殺，都必定要為此負起全責。

據報導，法里昂也是一名語言學教授，而其在2023年稱「真正的愛國者」在任何情況下都不該使用俄語，並稱俄語是「燒殺擄掠的仇敵所用的語言」、「要有多瘋狂才會在為軍隊作戰時說俄語？」。

此番言論在當時的烏克蘭社會引起軒然大波，民眾指控他基於語言偏好而煽動仇恨。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法