2020-07-07 07:26:02

〔即時新聞/綜合報導〕白宮幕僚長梅多斯(Mark Meadows)6日表示,美國總統川普正在考慮針對中國、製造業和移民等議題,公布幾項行政命令。與此同時,川普同天在推特上再次對中國疫情處理表達不滿,指中國給美國和世界其他地方造成了巨大損失。

綜合媒體報導,梅多斯6日受訪時表示,「我們正在處理多項行政命令,從處理一些移民問題,再到一些製造業和就業問題,最後是針對中國,我們需要為重新界定平衡點採取的行動。」

請繼續往下閱讀...

梅多斯強調,白宮將關注這些早已存在的問題,若國會無法解決,白宮將透過行政命令來解決這些問題。

梅多斯發表言論不久後,川普在推特上再次表達對中國疫情處理的不滿,「中國給美國和世界其它地區已造成了巨大的損失!」

China has caused great damage to the United States and the rest of the World!