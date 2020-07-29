川普對中政策幕後推手被指「漢奸」 中國母校急除狀元名

美國國務院華裔智囊余茂春（Miles Yu，圖右）深受國務卿龐皮歐（圖左）倚重。（圖擷取自美國國務院）

2020-07-29 10:50:18

〔即時新聞／綜合報導〕美媒日前報導，美國國務院華裔智囊余茂春（Miles Yu）深受國務卿龐皮歐倚重，是國務院的首席中國政策與規劃顧問，此報導引發中國官媒痛批「漢奸」。近日，余茂春在中國的母校重慶永川中學，將他的高考狀元名字從校園內石碑上鑿除。

《華盛頓時報》 6月訪問並且介紹余茂春，57歲的余茂春是龐皮歐的首席對中政策和規劃顧問，為美國國務院7樓辦公室內的智囊，距離龐皮歐辦公室僅有幾步之遙，在過去3年，是川普政府重塑對中政策的幕後重要力量。國務院亞太事務助理國務卿史達偉（David R. Stilwell）讚揚余茂春是國寶，白宮副國安顧問博明（Matt Pottinger）也說余茂春是川普政府外交團隊的寶貴資源。

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中國官媒《環球時報》總編輯胡錫進批評說，余茂春對中國有百科全書般的認識，是極權主義最有力的敵人之一，凡是出賣祖國敢當漢奸的敗類，絕無好下場，漢奸們的名字，牢牢釘在歷史的恥辱柱上。

《法國國際廣播電台》報導，余茂春出生於安徽、在重慶長大，他是重慶永川中學高考狀元，1979年考入南開大學，永川中學引以為傲，為了永久紀念，把該校極為罕見的幾位高考狀元的大名銘刻在校園的石碑上，其中一行刻著1979年文科狀元余茂春的大名。

報導提到，最近網路上流傳一段影片顯示，一名石匠正在用鐵鑿除去石碑上的「余茂春」3個大字，引發許多網友批評，「早晚有一天，這個名字會再刻上去」、「蒙上眼睛，就什麼也看不見，抹去歷史，就等於什麼也沒發生過」、「真搞笑，名字給鑿了他就不是狀元了？這和掩耳盜鈴有什麼區別，歷史就是這樣來的」、「一個可以隨便篡改歷史的神奇國度」。

疑似余茂春的帳號28日在推特上表示，「美國對華政策的制定有一個複雜多元的過程，一個重要參考是中國政府自己的言行。領導人和黨媒稱『黨政軍民學，東西南北中，黨是領導一切的』，政府發言人和官媒主管每天的攻擊美國的言論，大都用英文寫成，難道還需要一個『漢奸』指出這些都是開玩笑？教育美國政要最重要的老師是中國政府自己。」

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