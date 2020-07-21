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    美方區分中國、中共讓北京跳腳 王丹稱讚：打到痛處

    中國民運人士王丹。（資料照）

    中國民運人士王丹。（資料照）

    2020-07-21 14:23:02

    〔即時新聞／綜合報導〕美國國務院重要智囊余茂春日前接受美媒訪問時，建議區分中國人民與中共專政政權，中國《環球時報》總編胡錫進近日也拍片點名他，並指美國制定「惡毒的對華政策」，很多出自其手。中國外交部新任發言人、耿爽「接班人」汪文斌昨於例行記者會籲美別挑撥中共與中國人的關係。對此，中國民運人士王丹粉專發文直言，「打到中共的痛處」。

    王丹表示，余茂春為美國對華政策提出區分中國、中共的建議，是他多年來反覆強調的，而汪文斌專門反駁這一點，說明「我們的主張打到了中共的痛處」。

    王丹指出，他們想拉中國當擋箭牌，那麼區分中國、中共的策略，「就是破解他們的招數」，但王感嘆在台灣沒太多人願意接受區分兩者的主張，他可以理解這樣的情緒，但靠情緒無法擊敗中共。

    王丹提到，美國迅速接受區分中國、中共的戰略主張，因其了解此舉「可以真正打擊到中共」，同時再度直言，對付中共不能太情緒化，否則鬥不過。

    美國國防部長艾斯培（Mark Esper）日前曾提及，一個崛起的中國並不讓美國領導人擔憂，但一個在中共統治下崛起的中國，就讓美國感到擔憂。對此，汪文斌答覆，中共領導是中國特色社會主義最本質特徵，要求美國尊重、接受中共受人民擁護的現實，而非百般挑撥中共與中國人民的關係，在國際上製造意識形態對立。

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