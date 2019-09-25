批中共「竊國」70年 王丹鏗鏘七問狠打臉「豐功偉績」

2019-09-25 23:52

〔即時新聞／綜合報導〕中國10月1日將慶祝70週年國慶，中國八九民運領袖之一的王丹教授今（25）晚在個人YouTube頻道「王丹學堂」，直播發表「七問共產黨」，包括質疑中共三大反人類罪行、政權非法、霸凌台港、吹噓經濟、民主跳票、貪污腐敗、作賊心虛等七大題，道道犀利問題直接點破中國政權核心的虛偽。

據直播內容，王丹先點破中共有個「批評別人、表揚自己」的不要臉傳統，至於中華人民共和國建立70週年，他認為這到底是「建政」還是「竊政」有待討論。王丹認為，李克強自評中國70年創下了「豐功偉績」，實在是和外界的評價有落差，因此，他提出「七問」請中國共產黨回答。

至少3件人類史上空前「暴政」

王丹表示，中共建政70年至少發生過3件人類史上創紀錄的暴政，首先是1959年起的「三年大饑荒」，共有3、4000萬人活活餓死。

再來是毛澤東所領導的「文化大革命」，10年內毀滅無數傳統文化財產，導致中國道德大滑坡，生命經濟損失不可量數，連中共自己也稱為「十年浩劫」。

最後，1989年民運中共派出10個正規集團軍，以常規戰爭規模屠殺數以千計學生、市民，此般惡行、暴行至今仍被國際詬病。

王丹問，中共承不承認？短短70年至少犯下人類史上罕見的滔天大罪，連一句道歉都沒有，哪來的臉說「豐功偉績」？

王丹：法理上中共是「非法政權」

王丹在第二道大問題中，質疑中共取代中華民國建立另一個中國政權，有經過中國老百姓同意嗎？沒有經過票選哪來的合法性？得到人民允許的證據是什麼？沒有經過任何合法程序，從法理上來講中國是「非法政權」。

王丹認為，沒有經過選舉，中共政權就是強加在中國人民身上。他舉毛澤東在1944年6月13日回答中外記者提問時所言：「一個不是人民選舉出來的政府，有什麼臉代表這個國家？」王丹以此反問中共，到底要不要臉？

台灣、香港年輕世代不願做「中國人」

王丹表示，五毛、小粉紅常以中共「維護領土主權」吹噓，他首先質疑外蒙古是怎麼回事？中共和俄國總統普廷交好，怎麼割讓給俄羅斯土地不要回來？

他更進一步舉例，幾十年前無論是香港或台灣，部分人都曾自我認同是「中國人」，但今天的台灣和香港人，尤其是年輕世代，還有幾個願意做中國人？

王丹直言，這難道不就是中共幾十年來號稱要完成中國統一的結果嗎？結果就是使得台灣和香港都不願再做中國人。

王丹表示，既然如此中共哪來的臉自我吹噓說維護領土完整？把台灣和香港推得離中國越來越遠，難道與中國長期對香港台灣的政策沒有關聯嗎？

以人民血淚換來的短暫經濟成長

中國近3、40年號稱以經濟發展，躍身成為世界強國。王丹質疑，經濟發展的背後有多少農民工的血淚？大自然環境的破壞又是多麼嚴重？這些罪惡實是罄竹難書。

中共讓人民付出巨大的人權代價，並將中國的資源、環境消耗破壞殆盡，換來短暫的經濟高速成長，竟好意思說這是「豐功偉績」？王丹批評這根本就是「賠本買賣」，只會自我吹噓，不敢承認中國人民、土地為經濟成長付出了多少代價。

奪權前假稱要實行民主又跳票

王丹表示，1949年之前中共需要拉攏民心以武力奪取政權時，曾反覆向人民承諾，掌權後將會讓人民當家作主，會實現美國式的民主，建立民有民治民享的政府。

1949年後，中共也曾假意要推行聯合政府，現在70年過去了，王丹質疑，當初向人民承諾的民主呢？他說，一個諾貝爾和平獎得主只因發表共產黨不喜歡的言論，就被整死在監獄裡；大學講師在課堂上傳授知識可能會被學生舉報；今天在中國所有官員都不是通過選舉產生的。

王丹說，今天的中國不但沒有民主，可說是倒退到專制的地步了，中國共產黨要不要為此向中國人民道歉？

政權腐敗、搜刮民脂民膏

王丹稱1949年中共竊取政權後，一紙公文將所有農民的私有土地、所有國民的私人資本，全部劃歸國有，他問：「這是不是世界上最大的搶劫案？憑什麼手裡有槍就可以把人民私有的土地財產劃歸國有？」

再者，改革開放時代，中共幹部及其子弟，透過大規模體制性腐敗行為，從人民搶了多少錢？中共敢不敢公開？僅僅一個副廳級的官員，就擁有65套房子，35台車子；一個將軍家裡的黃金以噸來計算。

王丹怒批，中共執政70年透過腐敗掠奪的資產，要不要還？中國政治腐敗的程度，超過人類歷史的紀錄，竟還還自稱「人民的公務員」。

只有殺人兇手、強盜才會做賊心虛

最後，王丹表示，10月1日是中共政權的70歲生日，生日是個喜慶的日子，如果中國共產黨真的問心無愧，真的認為做了好事得到人民擁護，應該開開心心，但為什麼卻如臨大敵、百般防範？

北京連鴿子都禁飛、菜刀禁售，連公共廁所都要檢驗身分「維穩」，王丹諷問，有人過生日過成這樣的嗎？

王丹說，中共統治中國70年，擁有警察、軍隊、科技，但是過個生日過的這麼緊張，是不是心裡有鬼？你們敢不敢告訴天下，中國共產黨到底在怕什麼？只有殺了人、搶了東西才會這麼心虛，難道不是嗎？

「中共的旗幟沾滿人民的鮮血」

這七個問題，王丹知道中國共產黨當然不敢回答，他坦言，這七個問題其實是說給那些認為「中共多少還是做了一些豐功偉績」的人聽的，但王丹想要提醒這樣的人好好想想以上七個問題，代替中共回答看看。他直言，中共的旗幟沾滿了人民的鮮血，不管中共如何自我吹噓，都不能掩蓋以上的事實。

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