南韓植物園設安倍下跪像 日政府批評違反國際禮節

南韓一家私人植物園設置了一座日本首相安倍晉三向慰安婦下跪磕頭的雕像，命名為「永遠的贖罪」。（取自產經新聞）

2020-07-28 13:41:27

〔駐日特派員林翠儀／東京28日報導〕南韓江原道一家私人植物園設置了一座日本首相安倍晉三向慰安婦下跪磕頭的雕像，命名為「永遠的贖罪」，日本政府發言人、官房長官菅義偉表示，如果此事屬實，將對日韓關係帶來關鍵性的影響，他並以譴責的語氣表示，在國際禮節上，這是不被允許的事。

多家韓媒報導，這家私人植物園「韓國自生植物園」，位於江原道東北部的平昌，園內設置的雕像「永遠的贖罪」雕像是由私人植物園的園長自費打造，園長說明指出，雕像象徵慰安婦少女和安倍首相。預定8月對外公開。

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雕像的作者表示，日本必須一直磕頭贖罪，到韓國說好為止，這樣才有可能獲得寬恕，安倍一直迴避對韓國殖民支配和慰安婦問題謝罪，這座雕像只是要促使他進行反省。

菅義偉在今天的例行記者會中表示，目前正在確認韓媒報導的真實性，如果屬實這對日韓關係將帶來關鍵性的影響，他並強調，將繼續敦促南韓確實執行日韓協議，該項協議已確認了慰安婦問題已得到了最終且不可逆轉的解決。

這座磕頭雕像在日韓的網路上也引發話題，報導指出，有南韓網友起哄「應該在日本大人使館前也設一座」，但也有網友認為這種做法非常幼稚、外交上很失禮，日本網友則諷刺說，近來安倍的民調下降，最佳救援的南韓上場了、沒想到日本現任首相的第一座雕像竟然設在南韓而不是山口縣。

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