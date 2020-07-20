日本國內旅遊振興計畫引反彈 日媒民調：74％民眾不贊成

日本媒體透過電話調查的民調顯示，日本大多數民眾反對「Go To Campaign」國內旅遊振興計畫。（美聯社）

2020-07-20 11:35:33

〔即時新聞／綜合報導〕日本武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情復甦，東京感染大增，但安倍政府仍想推動「Go To Campaign」國內旅遊振興計畫，除引發各界批評外，日本媒體透過電話調查的民調顯示，日本大多數民眾反對這項計畫，或是認為現在要進行國內旅遊振興還言之過早。

據《路透》報導，「Go To Campaign」國內旅遊振興計畫是安倍晉三復甦國內旅遊的主要計畫，預計週三（22日）展開，不過卻引起各界批評，外界擔心，病毒有可能因為振興旅遊而從城市傳到醫療系統脆弱的偏鄉。

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《路透》指出，儘管日本並沒有像其他國家一樣，出現疫情完全失控的狀況，但面對疫情復甦的各種跡象，日本《朝日新聞》電話調查民調顯示，74%受調查民眾反對「Go To Campaign」計畫，《日經產業新聞》民調則顯示，80%受調查民眾認為，現在執行該計畫太早了。

在日本「Go To Campaign」國內旅遊振興計畫下，旅客可獲得多達50%的補助，政府希望藉此促進旅遊業為主地區的經濟，不過隨著東京病例增加，「Go To Campaign」計畫將把居住在東京或留在東京的人排除在外。

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