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安倍口罩沒人要 中國人轉賣「666人民幣」：建議收藏用

日本首相安倍晉三先前發放的布口罩在日本國內不受歡迎。（法新社）

日本首相安倍晉三先前發放的布口罩在日本國內不受歡迎。（法新社）

2020-07-04 22:14:18

〔即時新聞／綜合報導〕日本境內武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情尚未好轉，首相安倍晉三先前對所有家庭發放的「布口罩」卻乏人問津，有日媒報導，有中國人把該口罩放在中國網購平台上以人民幣666元（約新台幣2820元）轉售，還在商品資訊欄寫上「建議收藏用」。

綜合日媒報導，安倍晉三4月1日宣布對全國5000萬戶家庭發送2片一組的布口罩，口罩一組，包含郵務費一共投入466億日圓（約新台幣131億元），但在日本街頭上鮮少看見民眾戴上「安倍口罩，有媒體發現，在日本被當塑膠的「安倍口罩」，被住在當地的中國人買下，放在中國網購平台以人民幣666元的價格轉售。

商品不但主打「安倍御用紀念品」，賣家還在商品介紹欄內寫下「100％純棉，安倍首相的口罩」、「厚生勞動省」來吸引中國買家，甚至還有賣家在販賣資訊欄表示，「安倍同款口罩，建議收藏用」。

但售價人民幣666元的價格相當於日幣1萬元，記者實際上街訪問中國民眾時，不少人對安倍口罩的售價都不太能接受，紛紛說，「太貴了，誰要啊」、「這麼貴這我不會買」。

有日本網友笑說，「這應該是故意賣給中國人的」、「送我都不要了」。

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有日媒報導，有中國人把該口罩放在中國網購平台上以人民幣666元（約新台幣2820元）轉售，還在商品資訊欄寫上「建議收藏用」。（圖擷取自YouTube）

有日媒報導，有中國人把該口罩放在中國網購平台上以人民幣666元（約新台幣2820元）轉售，還在商品資訊欄寫上「建議收藏用」。（圖擷取自YouTube）

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