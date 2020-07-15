日本九州雨災釀76死 熊本縣雨災外又受武漢肺炎夾擊

熊本縣人吉市一名長者返回滿目瘡痍的家園尋找藥物。（美聯社）

2020-07-15 10:38:43

〔即時新聞／綜合報導〕日本九州遭豪雨重創，釀多人死傷， 災情嚴峻，日本首相安倍晉三14日已指定九州暴雨為「特定緊急災害」；截至最新，因雨災死亡人數攀升至76人，熊本縣死亡人數佔其中64人，另有13人失蹤。除此之外，武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情壓力仍籠罩熊本縣，日前一名香川縣派遣職員至當地避難所後確診，相關單位目前已對371人採檢。

綜合日媒報導，熊本縣內目前已知64人罹難，5人失蹤；64名罹難者中，有24人為球磨村老人養護中心「千壽園」相關人士，另球磨村還有1人失蹤。除此之外，人吉市有19人罹難、1人心肺停止及1人失蹤，蘆北町則有11人罹難、1人失蹤，八代市罹難者5人、失蹤者2人，津奈木町有3人罹難，山鹿市則有2人罹難。

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除上述地區，九州其他區域如大分縣、福岡縣、長崎縣和鹿兒島縣也有罹難者及失蹤者，九州地區共計70人罹難、1人心肺停止和10人失蹤。九州以外，廣島縣一處民宅遭崩塌山體掩埋，釀2死，愛媛縣、靜岡縣、長野縣和富山縣也都有死亡或失蹤消息，九洲以外共統計到5例死亡、2人失蹤。

熊本縣目前已釐清60名罹難者身份，多數為長者，其中最年輕罹難者為40歲，最年長罹難者為99歲。

除雨災，一名香川縣高松市職員曾於本月8日至11日間至熊本縣人吉市避難所，回高松市後PCR檢測武漢肺炎陽性，截至目前，密切接觸者人數可能達400人；對此，熊本縣已對希望接受篩檢的避難者展開篩檢，14日傍晚時已篩檢371人，結果出爐的226人全員皆為陰性。

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