日外務省對中強硬派 垂秀夫傳接任駐中大使

現年59歲的外務省官房長垂秀夫被視為是外務省少數對中強硬派，日本政府有意派遣垂秀夫擔任下任駐中國大使。（取自垂秀夫臉書）

2020-07-15 14:21:59

〔駐日特派員林翠儀／東京15日報導〕日本政府有意派遣外務省官房長垂秀夫擔任下任駐中國大使，現年59歲的垂秀夫被視為是外務省「中國班」裡少數對中強硬派，2013年擔任駐中公使任內，僅上任3個月即被緊急調回日本，外傳他被中國當局以「蒐集對中國不利情報」為由驅逐出境，垂秀夫深受首相安倍晉三信任，也曾於2016年被派駐備受矚目。

日本放送協會（NHK）和讀賣新聞等主流媒體今天已陸續報導這項新的人事消息，NHK報導指出，現任的日本駐中大使橫井裕任期即將屆滿，政府有意安排垂秀夫接任，垂秀夫於1985年進入外務省，在「中國班」（又稱中國學派）接受中文和對華關係處理訓練，曾任中國．蒙古課長、駐中國公使及領事局長，去年7月接任外務省官房長（相當於主秘）。

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報導指出，隨著中國在日本周邊海域擴大活動，以及加強對香港的統制，日本政府強調與鄰國中國是「最重要的雙邊關係之一」，所以起用長年來參與中國事務的垂秀夫，以傳達日本對日中各種未解除懸案的主張，並致力於改善雙方關係。由於依照國際條約，這項大使人事案須經中國事前同意後才能正式公布。

事實上，垂秀夫雖然出身「中國班」但一直視為「對中強硬派」，他曾任駐北京日本大使館一等書記官、香港總領事館領事及日本台灣交流協會的總務部長等職務，2008年升任外務省中國．蒙古課長前，中共黨媒環球時報還直呼他為「間諜課長」，質疑他與1名被判間諜罪的中國人關係密切，2013年垂秀夫擔任駐中公使，但僅上任3個月被緊急調回日本，情況十分罕見，後來外傳他被中國以「蒐集對中國不利情報」為由驅逐出境。

垂秀夫與台灣關係密切，除了早年擔任日台交流協會總務部長之外，2016年到2018年間，又被安倍指派重返日台交流協會。

日本外交官出身的評論家天木直人在部落格中發表評論，對於安倍政府這次的人事安排感到十分吃驚，他表示，垂秀夫是中國班內少數的對中強硬派外交官僚，而且曾被中國懷疑從事間諜活動，中國如果拒絕這項大使人事，可能被解讀是對日本的敵意，提高雙方外交緊張關係。

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