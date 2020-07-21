武漢肺炎》東京新增再破200例 安倍：未達重新宣布緊急事態狀況

東京都今日新增病例再度突破200例，安倍晉三就此與是否再度宣緊急事態宣言布發表說法。（美聯社）

2020-07-21 12:00:34

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情持續影響全球，日本東京疫情仍呈緊張狀態，不容輕忽；東京都知事小池百合子今日稍早前公布初步疫調消息，表示今日確診病例據悉已「超過200例，約有230例」。針對東京都疫情，日本總理安倍晉三則重申日本政府先前說法，表示現階段並未達到需重申緊急事態宣言之情況。

根據《NHK》報導，小池百合子今日在東京都廳舉行記者會，席間公布今日初步疫調，表示截至發言當下相關單位仍在詳細調查中，但已獲悉今日新增病例已逾200例，約落在230例左右。此為東京都睽違3日單日確診病例數再度突破200例。

請繼續往下閱讀...

東京都疫情數字居高不下，是否再度宣布緊急事態宣言的討論聲浪也不斷，對此，安倍晉三於自民黨董事會議上強調，「東京都確診者再增，但另一方面，現階段重症患者數量較低，醫療體系並無窘迫情況，因此現在並非宣布緊急事態宣言的狀態」，他也強調，相關單位會持續密切關注疫情，「進一步擴大檢疫作業的同時，我們也將盡力防堵年長者方面的疫情擴大。」

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法