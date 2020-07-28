多名香港民主派參選人遭審查 港學者：為大規模DQ做準備

香港立法會選舉將在九月舉行，近日包含黃之鋒（圖中）在內，多名民主派參選人相繼收到各區選舉主任來信，詢問其政治立場，形同政治審查。有學者分析，此舉是當局在為大規模DQ做準備。圖為黃之鋒登記參加立法會選舉。（彭博）

2020-07-28 11:23:23

〔即時新聞／綜合報導〕香港立法會選舉將在九月舉行，近日多名民主派參選人分別收到各區選舉主任來信，詢問其政治立場，包括是否反對國安法、是否支持香港獨立，以及是否會因「五大訴求」抵制政府等問題，形同政治審查。香港民意研究所副行政總裁鍾劍華認為，此舉是在為大規模DQ（取消參選資格）做準備，以防止民主派取得過半數議席，達成「35+」的目標。

根據《美國之音》報導，選舉主任可以裁定登記人是否具備提名資格，等同掌握參選人名單。多名民主派參選人近日相繼公布，收到選舉主任來信，要求說明若干問題。九龍東地區獨立參選人、「香港眾志」前秘書長黃之鋒26日在臉書透露，他收到的信件上有7個問題和10個附件，篇幅居眾人之冠，充份反映出港府鉅細靡遺的政治審查。其後，黃之鋒以3千多字回答來信問題。

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除了黃之鋒，公民黨的譚文豪、郭榮鏗、楊岳橋、鄭達鴻與郭家麒，「抗爭派」的張崑陽、梁晃維、袁嘉蔚、劉穎匡與何桂藍，以及參選「會計界」功能組別的梁繼昌、「熱血公民」的鄭錦滿等皆收到選舉主任來信，問題雖不盡相同，但大抵都是審查參選人過去言行或社群網站發文。

香港理工大學應用社會科學系前助理教授鍾劍華接收訪問表示，4年前的立法會選舉，當局首次要求參選人簽署擁護《基本法》的確認書，賦予選舉主任篩選候選人的權力，已經是政治審查的開始。今次，連立場溫和的民主派參選人都被詢問，反映DQ的對象不再侷限立場較激進的抗爭派，未來恐有大規模的DQ。

鍾劍華指出，會不會出現大規模DQ主要取決於北京的意向，尤其是近年的所謂「戰狼外交」，可能讓中共不顧國際觀感一意孤行。如果本屆立法會選舉不能夠以公平、公正的方式進行，而要透過大規模的DQ阻止民主派取得多數議席，將無助香港政局穩定，反而會激起更加激烈的抗爭。

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