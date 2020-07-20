黃之鋒報名登記參選立法會選舉 自曝被7名不知名人士跟蹤

在九龍東初選以最高票出線，前「香港眾志」秘書長黃之鋒今日正式報名登記立法會選舉。（法新社）

2020-07-20 16:20:40

〔即時新聞／綜合報導〕儘管香港民主派初選獲得61萬多人投票，展現了強大民意，但遭港府貼上觸犯國安法的標籤，初選的籌辦者和參加者仍背負難以預測的人身風險。前「香港眾志」秘書長黃之鋒今日（20日）不畏打壓，正式報名登記立法會選舉，並自曝早上被7名不知名人士跟蹤。

黃之鋒稍早在臉書發出聲明，指在國安法陰影的壟罩下，9月的立法會選舉能否如期舉行仍是未知數，即使自己在九龍東初選以最高票出線，但也知道自己的名字出現在選票上的機會十分渺茫。然而最重要的是，縱使形勢極為艱難，政權步步進逼，為了下一代的民主自由，香港人沒有退縮的理由。

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黃之鋒說，正如他參選口號「不屈火苗，存亡號召」，希望透過參選一事，讓香港立法會選舉成為國際事件，向國際反映在中共強權之下，香港人仍不屈服、不投降。

黃之鋒表示，今日正式報名參與九龍東立法會選舉，在全城白色恐怖瀰漫之際，相當感謝超過61萬的市民無懼打壓，參與初選投票，也感謝3萬1千多名九龍東市民投票支持。

對於近日民主派在簽署「確認書」一事難以達成共識，黃之鋒強調，未來當局是否DQ（取消資格）黃之鋒，根本不在於沒有有簽署確認書。確認書只是政權分化的技倆，簽了，不代表放棄原則，不簽，不代表放棄選民。因此，確認書不應成為民主陣營互相批評的範疇。

黃之鋒指出，當局對於民主派的打壓，也不限於選舉層面。今早到警署報到時，他就被7名人士以車或電動車跟蹤，誰都不知道他們是警察、國安、狗仔，還是其他不知名人士，可預見隨着選舉將近，政權暴力只會接踵而來。

黃之鋒說，正如香港人在初選中展現「無懼暴政、不畏打壓」的不屈精神一樣，為了民主派在九龍東奪取3席，拉下建制派，在剩餘的6週時間內，一定全力爭取支持。

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