選舉主任提問量居冠 黃之鋒：鉅細無遺的政治審查

代表香港民主派參選立法會議員的黃之鋒今（26）日宣布終於收到選舉主任的提問信。（路透）

2020-07-26 20:15:29

〔即時新聞／綜合報導〕香港立法會選舉民主派參選人至少12人都在昨（25）日以前收到各選區選舉主任的提問信函。而報名參選「九龍東」選區的前「香港眾志」秘書長黃之鋒遲遲未收到，當他在發表公開信促請該區選舉主任蔡敏君快提問後，終於在今（26）日上午收到信函，但提問的篇幅長度遙遙領先眾多參選人。對此，黃之鋒指出，此信充分反映中共政權「鉅細無遺的政治審查」。

港府今年改變過去由當區民政事務專員擔任選舉主任的慣例，改為跨區配對，其中，黃之鋒參選的九龍東選區，將由九龍城民政事務專員蔡敏君跨區出任選舉主任，此安排被視為港府意圖取消民主派參選人資格的預備之舉。

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香港民主派至少12名參選人皆在昨日以前收到各區選舉主任的提問信函。而遲遲未收到提問信函的黃之鋒今（26）日在臉書宣布，昨日下午發表公開信促請蔡敏君在今日正午12點前寄出提問信後，終於在今日上午11點收到來信。

然而，信中包含7個問題及10個附件，來信篇幅更是高居眾多候選人之冠。該提問信函內容包含，質問黃之鋒是否會以「香港獨立」路線，作為延續香港眾志主張中的「民主自決」的手段，以及質疑黃之鋒未來是否會以立法會議員身分與職權，借助外國力量對中國及香港施加壓力、干涉香港特別行政區的內部事務。

對此，黃之鋒認為，該提問信函「充份反映政權鉅細無遺的政治審查」。

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