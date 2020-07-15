為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    簽不簽效忠聲明？黃之鋒等「抗爭派」：「齊上齊落」對抗北京

    黃之鋒（下排左1）等共16名「抗爭派」香港立法會議員參選人今天下午發表聯合聲明，強調初選塵埃落定，抗爭派已成主流，不論勝負，初選已是選民對民主陣營的信任，當務之急是「團結迎擊北京傀儡政黨」。（美聯社）

    黃之鋒（下排左1）等共16名「抗爭派」香港立法會議員參選人今天下午發表聯合聲明，強調初選塵埃落定，抗爭派已成主流，不論勝負，初選已是選民對民主陣營的信任，當務之急是「團結迎擊北京傀儡政黨」。（美聯社）

    2020-07-15 18:01:20

    〔即時新聞／綜合報導〕「港版國安法」列明，參選時應依法簽署文件確認「擁護基本法」及「效忠中華人民共和國香港特別行政區」。前香港眾志秘書長黃之鋒等16名參選人今（15）日下午發表聲明，會與其他泛民派參選人磋商是否簽署確認書，並強調，這是北京設下的分化陷阱，呼籲眾人「同行，是我們的唯一選擇。」

    香港民主派立法會議員初選日前落幕，獲近60萬市民投票參與。黃之鋒、朱凱迪、岑敖暉等共16名參選人自稱是民主陣營「抗爭派」，下午開記者會發表立場聲明。

    聲明指出，初選塵埃落定，抗爭派已成主流，然而，不論誰勝誰負，選民於初選投票，已是對於民主陣營的信任，為不負港人期望，民主陣營當務之急是「團結迎擊北京傀儡政黨」。

    聲明寫道，北京早已為破壞民主陣營的團結與互信設下陷阱，一紙確認書，簽署與否遂成爭議，然而，「取消資格與否」從來並非取決於「有否簽署文件」，民主陣營參選人的真正抉擇，「不只拘泥於簽署與否，而是在於同行抑或分道」。

    「抗爭派」強調，無論確認書最終是否加入與國安法有關內容，「我們均義無反顧的反對國安法」，他們將約見泛民初選人磋商，期望整個民主陣營能團結一致，毋負選民期望。

    「抗爭派」承諾，「面對極權，我們定必並肩作戰，齊上齊落」，即使初選期間存在分歧，16位抗爭派有意與泛民展開討論，推動民主派初選勝出者在5區分別進行聯合宣傳，達至「六六四四三」，以地區直選贏得23席作目標，尋求合作可能。

    綜合港媒報導，公民黨黨魁兼立法會議員楊岳橋表明「一如既往不簽」，民主黨則擔心確認書被「加料」國安法，目前對是否簽署尚未有正式結論。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    蕭新煌：台灣應該「親美」 不反中只是國民黨口號
    2020-07-15 16:55

    蕭新煌：台灣應該「親美」 不反中只是國民黨口號
    港女疑因床事不滿足 拿吹風機燙男友下體再硬摳水泡結痂
    2020-07-15 16:05

    港女疑因床事不滿足 拿吹風機燙男友下體再硬摳水泡結痂
    2招接住投資獲利機會

    2招接住投資獲利機會
    美國可拘捕執行港版國安法官員 建制派氣噗噗：「中央」會反制
    2020-07-15 15:46

    美國可拘捕執行港版國安法官員 建制派氣噗噗：「中央」會反制
    民主派初選催出61萬票 何君堯︰9月立法會選舉應延後
    2020-07-13 17:32

    民主派初選催出61萬票 何君堯︰9月立法會選舉應延後
    海外基金贏家出列！統一投信績優生

    海外基金贏家出列！統一投信績優生
    民主派初選初步估計破58萬 黃之鋒賀「香港人好勁」
    2020-07-12 22:17

    民主派初選初步估計破58萬 黃之鋒賀「香港人好勁」
    國際今日熱門
    2020-07-14 19:39

    武漢肺炎》香港今天再新增48人確診 醫院有疫情風險

    2020-07-14 21:23

    武漢肺炎》沒飛機可搭 留學生騎單車48天從英國回希臘

    2020-07-14 18:59

    港府、北京接力嗆 戴耀廷：若認定初選違法會刺激更大抗爭

    2020-07-14 20:27

    驚人照片曝光！1個月沒回老家 廚房地板竟遭「竹子」貫穿

    yes123徵才補助

    LTN集點大放送

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播