簽不簽效忠聲明？黃之鋒等「抗爭派」：「齊上齊落」對抗北京

黃之鋒（下排左1）等共16名「抗爭派」香港立法會議員參選人今天下午發表聯合聲明，強調初選塵埃落定，抗爭派已成主流，不論勝負，初選已是選民對民主陣營的信任，當務之急是「團結迎擊北京傀儡政黨」。（美聯社）

2020-07-15 18:01:20

〔即時新聞／綜合報導〕「港版國安法」列明，參選時應依法簽署文件確認「擁護基本法」及「效忠中華人民共和國香港特別行政區」。前香港眾志秘書長黃之鋒等16名參選人今（15）日下午發表聲明，會與其他泛民派參選人磋商是否簽署確認書，並強調，這是北京設下的分化陷阱，呼籲眾人「同行，是我們的唯一選擇。」

香港民主派立法會議員初選日前落幕，獲近60萬市民投票參與。黃之鋒、朱凱迪、岑敖暉等共16名參選人自稱是民主陣營「抗爭派」，下午開記者會發表立場聲明。

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聲明指出，初選塵埃落定，抗爭派已成主流，然而，不論誰勝誰負，選民於初選投票，已是對於民主陣營的信任，為不負港人期望，民主陣營當務之急是「團結迎擊北京傀儡政黨」。

聲明寫道，北京早已為破壞民主陣營的團結與互信設下陷阱，一紙確認書，簽署與否遂成爭議，然而，「取消資格與否」從來並非取決於「有否簽署文件」，民主陣營參選人的真正抉擇，「不只拘泥於簽署與否，而是在於同行抑或分道」。

「抗爭派」強調，無論確認書最終是否加入與國安法有關內容，「我們均義無反顧的反對國安法」，他們將約見泛民初選人磋商，期望整個民主陣營能團結一致，毋負選民期望。

「抗爭派」承諾，「面對極權，我們定必並肩作戰，齊上齊落」，即使初選期間存在分歧，16位抗爭派有意與泛民展開討論，推動民主派初選勝出者在5區分別進行聯合宣傳，達至「六六四四三」，以地區直選贏得23席作目標，尋求合作可能。

綜合港媒報導，公民黨黨魁兼立法會議員楊岳橋表明「一如既往不簽」，民主黨則擔心確認書被「加料」國安法，目前對是否簽署尚未有正式結論。

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