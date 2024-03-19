520前展開「信賴新政」產業之旅 賴清德聚焦5大方向

副總統暨總統當選人賴清德規劃於520上任前，展開60天的系列「信賴新政，穩健接棒」傾聽交流行程，今前往新竹舉辦半導體產業座談，選定半導體業作為參訪首站。（資料照）

2024/03/19 17:07

〔記者陳昀／台北報導〕副總統暨總統當選人賴清德規劃於520上任前，展開60天的系列「信賴新政，穩健接棒」傾聽交流行程，今前往新竹舉辦半導體產業座談，選定半導體業作為參訪首站，後續產業交流將聚焦5大方向，包含國家自主防衛軍工產業、繁榮台灣創新驅動、傳產與農業再升級、均衡的台灣、綠色成長等。

今前往新竹 以半導體業作參訪首站

黨政人士指出，「信賴新政」有3大涵義，首先是宣示兩岸外交的穩健接棒、延續國際對台灣的民主信賴，其次是政府攜手產業拚繁榮經濟的合作信賴，第三是跨黨派求才、政治新局民主大聯盟的務實信賴。未來2個月的產業交流安排上，預計聚焦5大方向，包括國家自主防衛軍工產業、繁榮台灣創新驅動、傳產與農業再升級、均衡的台灣、綠色成長等。

請繼續往下閱讀...

該人士表示，過去賴清德擔任行政院長時，為推行前瞻基礎建設與長照2.0政見，就曾率行政團隊前進全國各縣市，在地方第一線舉行座談會，展現直面問題、重視傾聽溝通的風格，這次在接任總統新職前赴產業第一線，透過具體行動展現為執政接棒做足準備的信心。

黨政人士說明，賴清德與台積電的淵源最早可追溯到台南市長任內，賴曾為爭取台積電於台南設廠，主動協調國科會南科管理局、經濟部自來水公司等相關部會解決用水問題，促成台積電根留台灣，奠定「南部科技廊道」重要基石；2017年，賴清德閣揆任內也拍板石門水庫到寶山水庫的桃竹幹管納入前瞻計畫，解決台積電竹科廠的供水問題，並由前行政院長蘇貞昌接任並執行完畢。

產業人士分析，從賴清德台南市長、行政院長任內運籌帷幄情形，可見賴深知產業根留台灣、駐足世界的重要性，對於位處東亞島鏈中心、掌控全球半導體供應鏈、宣揚自由民主價值的台灣而言，賴一上任面對的複雜國際情勢，如何結合民主盟友強化自我與島鏈的防禦能力，並共同打造半導體高科技供應鏈的競爭力，在可預見的未來，國際關係仍會持續受到科技供應鏈與地緣政治的交互影響。

產業人士認為，賴清德提出的「半導體國家級戰略」與產業經濟政策，有助台灣半導體業站穩全球半導體供應國的關鍵地位，未來持續對抗紅色供應鏈，這系列行程是賴清德520就任無縫接軌國政，讓台灣產業持續走向世界的行動宣示。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法