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    港泛民參選障礙浮現 須說明對美制裁立場

    香港泛民主派多名立法會報名參選人近日收到選舉主任信函，查問他們是否請求美國制裁香港，並質疑他們能否擁護基本法等，圖為香港民主派初選後合照的畫面。（路透）

    香港泛民主派多名立法會報名參選人近日收到選舉主任信函，查問他們是否請求美國制裁香港，並質疑他們能否擁護基本法等，圖為香港民主派初選後合照的畫面。（路透）

    2020-07-25 20:39:59

    〔中央社〕香港泛民主派多名立法會報名參選人近日收到選舉主任信函，查問他們是否請求美國制裁香港，並質疑他們能否擁護基本法等。

    公民黨今天證實，參選成員楊岳橋、郭榮鏗、鄭達源和郭家麒都收到相關信函。

    根據公民黨提供的訊息，選舉主任在發給楊岳橋的信函指出，他已提交提名表格，而按照規定，他同時要附上一項聲明，大致是承諾擁護基本法和保證效忠香港特別行政區，否則不獲有效提名。

    此外，相關聲明必須是真誠的才符合提名規定。

    就此，選舉主任詢問楊岳橋3個問題，以確定他的提名是否有效。

    選舉主任首先指他曾到訪美國，與當地官員代表討論美國的「香港人權及民主法案2019」，並要求美方盡快通過相關法案。

    選舉主任表示，上述法案已通過，其內容有制裁及損害香港利益的措施。為此，選舉主任詢問楊岳橋現時是否仍有意請求美國落實對香港的相關制裁，以及有沒有意圖請求其他外國政府推動類似法律。

    信函又指楊岳橋請求外國立法制裁香港，是借助外國政府力量對香港施壓，並讓外國政府干預香港內部事務，質疑此舉不符合其提名表格所作的聲明─擁護基本法及效忠香港。

    信函同時指公民黨去年曾要求政府落實「反送中」運動的5大訴求，否則將會否決所有政府議案、法案和撥款，質疑此舉是否符合相關聲明的承諾。

    選舉主任表明，在收到上述問題的答覆及相關資料後，會決定楊岳橋的提名是否有效，而楊岳橋必須在本月26日前答覆。

    另據報導，同屬泛民的報名參選人何桂藍、劉穎匡、梁晃維和袁嘉蔚也收到同樣信函。

    當局多年前規定，凡是報名參選立法會和區議會的人，必須同時聲明擁設基本法和效忠香港，如果選舉主任覺得相關人士並非真誠地作出承諾，以及當選後也不可能兌現承諾，可取消他們的提名資格。

    香港新一屆立法會選舉預定9月6日舉，提名期到本月底。

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