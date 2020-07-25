曾鈺成籲立法會延選一年 遭疑藉口抗疫為建制派換取時間

香港泛民主派7月11日初選造勢，持續為立法會選舉努力，但建制派卻頻頻放出消息，呼籲延選一年，被質疑是在為建制派爭取時間。（法新社）

2020-07-25 19:26:29

〔編譯管淑平／綜合報導〕香港武漢肺炎（新型冠狀病毒病，Covid-19）第三波疫情依然嚴峻之際，建制派近日頻頻釋出延後預定9月舉行的立法會選舉的聲音，立法會前主席曾鈺成24日提出港府應「當機立斷」延後選舉至少1年，專心對抗疫情，這段真空期由特首指示卸任的立法會主席召開緊急會議，原任議員履行議會職能。

香港「立場新聞」、「明報」25日報導，建制派「民主建港協進聯盟」創黨主席曾鈺成24日在網路媒體「灼見名家」專訪中指出，在疫情下舉行選舉，難以做好防疫措施，現在「無其他選擇」，只能延後立法會選舉。

請繼續往下閱讀...

曾鈺成指出，延後選舉在法律上可行，「立法會條例」第4條指每屆立法會任期，是由行政長官會同行政會議決定，因此，立法會選舉延到明年9月舉行，特首可會同行會指明新會期為2021年10月1日開始，就不會打亂「10月到（次年）7月的立法時間表」。

他說，儘管延後選舉，本屆議員任期仍於今年9月底結束，若在未來1年期間需要立法工作，可根據該條例第11條，由特首指示剛卸任的立法會主席召開緊急會議，卸任議員出席會議，履行立法會職能，此作法「合理合法」，毋需擔心立法會空窗。

「香港電台」報導，社福界立法會議員邵家臻認為不應延後，批評建制派企圖以公共衛生為藉口，換取時間。新民黨及民主黨也都不支持延後選舉，認為只要做好防疫，選舉可以如期舉行。政府專家顧問許樹昌認為，可等到8月底觀察疫情狀況，再做決定。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法