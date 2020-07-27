遭控挾洋自重 黃之鋒答辯：參選是為世界和平

欲參選香港立法會議員的前「香港眾志」秘書長黃之鋒（見圖）今日幽默「澄清」他的參選動機為「促進世界和平」。（彭博）

2020-07-27 23:16:55

〔即時新聞／綜合報導〕前「香港眾志」秘書長黃之鋒參選香港立法會議員，今日公布他回覆選舉資格審查的答辯書，信中重申他「並無能力、亦無意圖」借助外國力量，來向中國及香港施加壓力，也無意推動「民主自決」的主張，最後還幽默「澄清」他的參選動機為「促進世界和平」。

黃之鋒今（27）日在臉書公布他回覆選區選舉主任蔡敏君的「參選資格審查信函」的答辯信件全文。其中，他在第5點與第6點重申，「我並不主張香港獨立及/或自決。我的政治主張符合『一國兩制』方針，並不牴觸《基本法》下的憲制及法律地位，和《中英聯合聲明》對香港既定的基本方針政策」、「我無意推動『民主自決』的主張」

請繼續往下閱讀...

回應選區選舉主任質疑他欲借助西方勢力壓制中共，他在聲明第11點中陳述「本人重申，我無能力亦無意圖借助外國力量對中國及或香港施加壓力，自己亦從來沒有借助外國力量於本地從事政治活動。我一直積極推動國際社會支持中華人民共和國中央政府實踐《中英聯合聲明》對香港既定的基本方針政策，並鼓勵香港特區政府按《基本法》及一國兩制原則實踐高度自治。」

另外，他在第13點中宣示參選動機，「我參加立法會選舉的目的，是要利用立法會議員的身份、職權及便利等，在立法會內參與跟『國際戰線』相關的範疇，包括但不限於加入保安事務委員會或相關法案委員會討論有關《聯合國（反恐怖主義措施）條例》的議程，#促進世界和平；參加議會聯絡小組委員會，實踐委員會所賦予的職權，包括『促進與各地議會機構的聯繫及與該等機構發展友好關係』和『研究有關與香港以外地區的立法機關成立友好組織的建議』等。

對此，黃之鋒總結，「我留意到選舉主任先入為主地指控我借助外國力量，刻意忽略眾志半年前已改動宗旨不再主張自決，看來蔡女士似要為我羅織違反《國安法》的罪名，多於核實我的參選資格。」

「在撰寫回信的過程當中，我倒有強烈感覺，自己似是（像是）被國安公署邀約錄取書面供詞，而非單純爭辯提名是否有效，絕不排除這份答辯文件，將會成為日後國安審查的關鍵。」黃之鋒說：「選舉主任蔡敏君圖謀DQ（取消資格）和進行思想審查，其政治動機已是相當明顯。」

最後，黃之鋒也補充，「不過，我亦希望大家注意一下，與其對她評頭品足，攻擊她的身材樣貌，我認為集中批評她承擔政治任務，以及缺乏防疫意識，七月時被照到私人派對上不戴口罩唱歌，相對來說還是較為合適」，請求支持者勿對蔡敏君進行人身攻擊、外貌羞辱，以致模糊焦點。

而後，黃之鋒又在臉書發文，幽默再度「解釋」他的參選動機，並引用日本人氣動漫《神奇寶貝》中反派角色的著名台詞，「既然你誠心誠意地發問了，那我就大發慈悲地告訴你。為了防止世界被破壞，為了保衛世界的和平。一齊為世界和平而努力」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法