為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    遭控挾洋自重 黃之鋒答辯：參選是為世界和平

    欲參選香港立法會議員的前「香港眾志」秘書長黃之鋒（見圖）今日幽默「澄清」他的參選動機為「促進世界和平」。（彭博）

    欲參選香港立法會議員的前「香港眾志」秘書長黃之鋒（見圖）今日幽默「澄清」他的參選動機為「促進世界和平」。（彭博）

    2020-07-27 23:16:55

    〔即時新聞／綜合報導〕前「香港眾志」秘書長黃之鋒參選香港立法會議員，今日公布他回覆選舉資格審查的答辯書，信中重申他「並無能力、亦無意圖」借助外國力量，來向中國及香港施加壓力，也無意推動「民主自決」的主張，最後還幽默「澄清」他的參選動機為「促進世界和平」。

    黃之鋒今（27）日在臉書公布他回覆選區選舉主任蔡敏君的「參選資格審查信函」的答辯信件全文。其中，他在第5點與第6點重申，「我並不主張香港獨立及/或自決。我的政治主張符合『一國兩制』方針，並不牴觸《基本法》下的憲制及法律地位，和《中英聯合聲明》對香港既定的基本方針政策」、「我無意推動『民主自決』的主張」

    回應選區選舉主任質疑他欲借助西方勢力壓制中共，他在聲明第11點中陳述「本人重申，我無能力亦無意圖借助外國力量對中國及或香港施加壓力，自己亦從來沒有借助外國力量於本地從事政治活動。我一直積極推動國際社會支持中華人民共和國中央政府實踐《中英聯合聲明》對香港既定的基本方針政策，並鼓勵香港特區政府按《基本法》及一國兩制原則實踐高度自治。」

    另外，他在第13點中宣示參選動機，「我參加立法會選舉的目的，是要利用立法會議員的身份、職權及便利等，在立法會內參與跟『國際戰線』相關的範疇，包括但不限於加入保安事務委員會或相關法案委員會討論有關《聯合國（反恐怖主義措施）條例》的議程，#促進世界和平；參加議會聯絡小組委員會，實踐委員會所賦予的職權，包括『促進與各地議會機構的聯繫及與該等機構發展友好關係』和『研究有關與香港以外地區的立法機關成立友好組織的建議』等。

    對此，黃之鋒總結，「我留意到選舉主任先入為主地指控我借助外國力量，刻意忽略眾志半年前已改動宗旨不再主張自決，看來蔡女士似要為我羅織違反《國安法》的罪名，多於核實我的參選資格。」

    「在撰寫回信的過程當中，我倒有強烈感覺，自己似是（像是）被國安公署邀約錄取書面供詞，而非單純爭辯提名是否有效，絕不排除這份答辯文件，將會成為日後國安審查的關鍵。」黃之鋒說：「選舉主任蔡敏君圖謀DQ（取消資格）和進行思想審查，其政治動機已是相當明顯。」

    最後，黃之鋒也補充，「不過，我亦希望大家注意一下，與其對她評頭品足，攻擊她的身材樣貌，我認為集中批評她承擔政治任務，以及缺乏防疫意識，七月時被照到私人派對上不戴口罩唱歌，相對來說還是較為合適」，請求支持者勿對蔡敏君進行人身攻擊、外貌羞辱，以致模糊焦點。

    而後，黃之鋒又在臉書發文，幽默再度「解釋」他的參選動機，並引用日本人氣動漫《神奇寶貝》中反派角色的著名台詞，「既然你誠心誠意地發問了，那我就大發慈悲地告訴你。為了防止世界被破壞，為了保衛世界的和平。一齊為世界和平而努力」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    選舉主任提問量居冠 黃之鋒：鉅細無遺的政治審查
    2020-07-26 20:15

    選舉主任提問量居冠 黃之鋒：鉅細無遺的政治審查
    黃之鋒報名登記參選立法會選舉 自曝被7名不知名人士跟蹤
    2020-07-20 16:20

    黃之鋒報名登記參選立法會選舉 自曝被7名不知名人士跟蹤
    後疫情時代 伊甸籲關注身障就業需求

    後疫情時代 伊甸籲關注身障就業需求
    簽不簽效忠聲明？黃之鋒等「抗爭派」：「齊上齊落」對抗北京
    2020-07-15 18:01

    簽不簽效忠聲明？黃之鋒等「抗爭派」：「齊上齊落」對抗北京
    區議會選舉民主派大勝 黃之鋒：從地區開始奪回香港
    2019-11-25 12:13

    區議會選舉民主派大勝 黃之鋒：從地區開始奪回香港
    國際今日熱門
    2020-07-27 06:49

    誇張！長江下游「防洪大壩」挖空蓋餐廳 恐隨時潰堤

    2020-07-27 06:29

    一天要40次？發情母獅不咬老公蛋蛋...動物粉專曝真相

    2020-07-27 05:30

    全球武肺確診數 破1600萬

    2020-07-27 05:30

    每千名武肺感染者 死亡數3至15人

    yes123徵才補助

    LTN集點大放送

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播