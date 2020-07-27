港大教授BBC受訪 袁國勇質疑中國掩飾疫情

香港大學微生物學系教授袁國勇（見圖）接受BBC訪問表示，中國武漢官員確實企圖掩飾武漢肺炎疫情。（美聯社資料照）

2020-07-28 00:03:45

〔中央社〕香港大學微生物學系教授袁國勇接受英國廣播公司（BBC）訪問表示，中國武漢官員確實試圖掩飾2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情。

「每日郵報」報導，袁國勇曾在1月造訪武漢協助辨識疫情。他受訪表示，武漢當局不僅銷毀實體證據，在處理臨床發現時也應變「遲緩」。

請繼續往下閱讀...

袁國勇表示，當他們到達華南海鮮市場時，市場已經完全清理好，沒有什麼可以看。「就像是犯罪現場被破壞了，我們無法確認把病毒傳染給人類的動物宿主。」

他說：「我確實懷疑武漢地方在遮掩疫情。地方官員本來應該立即對外公布訊息，卻沒能即時做到。」

袁國勇在1月17日以中國國家衛生健康委員會成員的身分造訪武漢，由中國工程院院士鍾南山、中國疾病預防控制中心主任高福等人陪同。這個專家團之後判定病毒會人傳人，導致武漢封城。

這並非袁國勇首次質疑中國當局處理疫情的方式。他領導的團隊6月根據從湖北省返回香港的樣本推算指出，湖北省真實的染疫數字可能高達220萬人，是官方數據的32倍。

袁國勇團隊在3月初採集452名從湖北省返港民眾的血液樣本，發現當中17人，相當於3.8%帶有COVID-19抗體。將這個比例套用到湖北省的5810萬人口，推算出截至3月初，湖北應該有220萬人染疫。這項研究發表於「刺胳針，微生物」（The Lancet Microbe）。

然而，袁國勇的研究遭到中國官媒「環球時報」譴責，稱他是在配合美國打擊中國。

親北京的香港工聯會會長吳秋北在臉書發文質疑袁國勇的研究說：「他用400多樣本就能推算220萬人受感染，以此計算，14億中國人口，不是有5300萬受感染？！這麼驚人的數字，內地還能這麼平靜，陸續復工，那當真不是將共產黨妖魔化，而是神化了！」

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法