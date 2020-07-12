香港防疫疲勞 袁國勇警告：死亡率上升 港人才會提高警覺

袁國勇（中）認為，在疫情初期香港人防疫意識高，但近日又鬆懈。（法新社資料照）

2020-07-12 15:21:36

〔編譯陳成良／綜合報導〕香港武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情近日反彈之際，香港大學微生物學系教授袁國勇指出，香港人卻出現防疫疲勞現象。他警告，香港醫管局恐要做好準備，因為未來恐會有越來越多確診個案，越來越多人染疫身亡！

袁國勇是2003年全球首名確認SARS是由冠狀病毒形成的學者，成為扭轉疫情的關鍵人物，有「抗疫英雄」之譽。

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綜合港媒報導，袁國勇12日在電視節目中指出，夏天患者對病毒反應較不激烈，很多長者都無徵狀，港人防疫意識正逐步鬆懈，即使目前餐飲店防疫施收緊，但他觀察到有不少餐飲業者沒有遵守防疫要求的8人一桌為上限，而餐飲店是傳染高風險地方，因食客會脫下口罩，大家會互相接觸飛沫；加上正值夏天，大家都喜歡吃冰冷食品，餐廳的食物未必會煮得太熱，若處理食物的廚師染病，容易經食物傳播病毒。

他指出，第二大高危險地點是公共運輸交通，尤其是計程車，若乘客不戴口罩，就很容易將病毒經公共運輸系統帶到全香港，正如現在一樣。

袁國勇認為，香港3月時的武肺病毒已有75%出現變異，但當時沒有大爆發，現在才又疫情升高，是因為防疫措施放寬及港人防疫意識鬆懈所致。他強調，一旦進入防疫疲勞，疫情就會難以受控。他估計可能要等到死亡率上升，「很多病人死亡」，港人才會提高警覺。

他強調，重要的是港人要有「防疫意志」，減少摘口罩的時候，否則港府推什麼措施也沒有用。

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