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    譚德賽承認武肺是全球衛生緊急事件 仍不忘吹捧中國控制疫情

    全球武漢肺炎疫情持續升高，但世界衛生組織秘書長譚德塞仍持續替中國護航。（路透資料照）

    全球武漢肺炎疫情持續升高，但世界衛生組織秘書長譚德塞仍持續替中國護航。（路透資料照）

    2020-07-27 21:19:53

    〔編譯陳成良／綜合報導〕全球武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）突破1600萬確診病例，被批評防疫不力的世衛組織（WHO）秘書長譚德塞27日坦承，武肺全球大流行，是WHO至目前面對的最嚴重全球衛生緊急事件。不過，譚德塞仍不忘稱許中國成功控制疫情蔓延。

    譚德塞在一場視訊簡報會上說，只有嚴格遵守衛生措施，從戴口罩到避免人群聚集，全世界才能擊敗COVID-19病毒的危害。

    譚德塞稱讚中國、加拿大、德國與南韓與中國控制疫情蔓延，強調「那個地方遵守這些防疫規範，病例就會下降。若是不遵守，病例就會增加。」

    譚德塞至今不願追究中國最初掩蓋疫情、將病毒傳染給全世界的責任，仍極盡所能吹捧中國。據《彭博》報導，美國國務卿龐皮歐（Michael Pompeo）日前訪問倫敦期間告訴英國國會議員，指稱譚德塞早已被中國收買。對此，譚德塞表示，龐皮歐的指控毫無根據，不是事實且不可接受。

    6月底時，譚德塞遭歐洲議會成員質疑因應疫情失當，他仍表示，世衛無權要求各國下達旅行禁令，還堅稱「不能批評中國反應太慢」。

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