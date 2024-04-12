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營造公益形象卻虐死年輕小三 76行者前總召陳修將判刑10年10月確定

「七六行者遺體修復團隊」前總召集人陳修將。（資料照）（記者吳政峰攝）

「七六行者遺體修復團隊」前總召集人陳修將。（資料照）（記者吳政峰攝）

2024/04/12 12:08

〔記者吳政峰／台北報導〕43歲的「76行者遺體修復團隊」前總召集人陳修將，屢在重大災難事件協助修整死者遺體，營造公益形象，未料私下卻與小18歲的胡姓小三交往，2021年懷疑胡女跟他人有染，醋勁大發虐死她，最高法院認台中高分院依傷害致死罪論處無誤，日前維持10年10月徒刑，全案確定。

2021年10月間，陳修將帶著相差18歲的胡姓小三入住彰化縣一家汽車旅館躲債，期間懷疑胡女與債務人有染，醋勁大發，3度對她暴力毆打、持頭撞地板。胡女被打到腦出血、全身瘀青，口吐咖啡色液體當場身亡。陳修將釀禍後趕緊找來友人協助送醫急救，仍無力回天。

陳修將接受偵訊矢口否認犯行，但檢方認定他3度痛毆的行為涉及殺人罪，提起公訴，並請法官從重量刑。一審彰化地院2021年宣判，改依傷害致死罪判刑9年6月；另2個傷害罪各處4月刑，定應執行6月，得易科罰金18萬元。

二審台中高分院維持相同見解，惟考量胡女正值青春年華，生命卻終結，胡女母親終生須承受愛女往生劇痛，認一審量刑過輕，改判10年10月；三審最高法院定二審認事用法無誤，量刑亦未逾越比例原則，無濫用裁量等情事，日前予以維持，陳修將確定發監。

陳修將年輕時涉入幫派、經營賭場及應召站，但頻頻在澎湖空難、高雄氣爆、花蓮太魯閣號出軌等重大災難事件中現身，帶領團隊修整死者遺體，給人浪子回頭、善心、愛家形象，在社會頗具公益形象。

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