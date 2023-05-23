76行者前總召陳修將打死小三 二審加重改判10年10月

陳修將打死小三案，二審加重改判10年10月。（資料照）

2023/05/23 17:45

〔記者許國楨／台中報導〕「76行者遺體修復團隊」前總召集人陳修將，因虐殺小18歲的胡姓小三案震驚社會，檢方依殺人罪起訴，一審依傷害致死罪判處徒刑9年6月，全案上訴二審，台中高分院今審結，認定原量刑過輕，改判10年10月，全案仍可上訴。

42歲陳修將曾率領「76行者遺體修復團隊」在澎湖空難、高雄氣爆、花蓮太魯閣號事件等大災難事件修整死者遺體，但他年輕時有幫派、經營賭場、應召站過往，給人浪子回頭、善心、愛家形象，在社會頗具公益形象，未料卻捲入殺人案，僅因不滿胡姓小三與他人有染而醋勁大發，多次對她暴力毆打，持頭撞地板，導致胡女被打到腦出血休克死亡。

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陳修將的暴戾言行當時令不少人震驚，面對偵訊更矢口否認犯行，但經檢方偵查後認定，陳修將有痛毆胡女3次的行為，依殺人罪提起公訴，並酌請法官從重量刑，彰化地方法院去年宣判，依傷害致死罪將他判刑9年6月；另依2個傷害罪判處有期徒刑各4個月，合併應執行6個月，得易科罰金。

而全案在審理期間，陳對於傷害事實認罪不爭執，但對於指控涉嫌強抓胡女頭撞地板致死一事，則否認犯行，強調胡女在汽車旅館內有吸毒、吃藥，他要離開旅館時，胡女不讓他離開，在旅館樓梯間有肢體拉扯，胡女才從樓梯跌落，造成頭部致命傷勢。

胡女父母則說，沒有看到陳認罪，還把責任推卸給已經死去的女兒，說女兒是從樓梯上摔死的，而不是被打死的，一審判刑太輕，希望法官重判，全案上訴二審，法官認為，胡女頭部傷勢嚴重，足見陳修將行為時用力之重，才導致年僅22歲胡女死亡，且陳犯後始終否認傷害致死故意，且至今也未與胡女母親達成和解，犯後態度實屬不佳。

二審法官認為，一審判刑9年6月，相較於正值青春年華的胡女之死，以及胡女母親終生須承受愛女往生的劇痛，認「原判決量刑應嫌過輕」，因此傷害致死罪部分，加重改判10年10月徒刑，傷害罪部分則駁回上訴。全案仍可上訴。

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