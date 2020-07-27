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    美國安顧問歐布萊恩確診武漢肺炎 即起改遠距開會

    美國總統川普重要的幕僚官員、美國國家安全顧問歐布萊恩（見圖）在今天（7月27日）宣布確診武漢肺炎，目前正在居家隔離。（法新社）

    美國總統川普重要的幕僚官員、美國國家安全顧問歐布萊恩（見圖）在今天（7月27日）宣布確診武漢肺炎，目前正在居家隔離。（法新社）

    2020-07-27 21:51:58

    〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普重要的幕僚官員、美國國家安全顧問歐布萊恩（Robert O'Brien）在今天（7月27日）宣布確診（新型冠狀病毒病，COVID-19），目前正在居家隔離。

    綜合外媒報導，有消息人士指出，現年54歲的歐布萊恩是在家庭聚會上被感染，並一直在家中隔離，他從上週後半時就沒有前往白宮的辦公室；目前仍在家中透過電話遠端主持美國國家安全會議（National Security Council，NSC）。

    目前仍未確定歐布萊恩近期是否有與川普接觸，不過據了解，所有川普身邊的官員，包括國家安全會議所有成員，都要定期接受檢疫；而歐布萊恩也成為美國位階最高的武漢肺炎確診官員。

    歐布萊恩被視為川普身邊的鷹派幕僚，同時也是總統人質事務特使，他在2019年9月接替波頓（John Bolton），成為現任美國國安顧問，歐布萊恩曾在今年5月因武漢肺炎造成的經濟打擊而大力抨擊中國，痛批中國拒絕美國疾病管制與預防中心（CDC）前往武漢調查，更強調「中國自己禁止湖北以及武漢人前往中國各地，卻允許他們前往歐洲」。

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