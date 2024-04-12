「台版柬埔寨案」高院首波判刑16人 一審受命法官今晨墜樓亡

高院今宣判「台版柬埔寨案」，提訊在押的10名被告聆判。（記者楊國文攝）

2024/04/12 11:44

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「台版柬埔寨案」高院今宣判 士院審理法官凌晨墜樓亡

〔記者楊國文／台北報導〕「台版柬埔寨」求職詐騙案涉強行拘禁61人，有3人遭凌虐慘死，犯罪不法高達3.93億多元。高等法院經近半年審理，今進行首波宣判，16名被告均為爭執一審判刑過重而上訴，其中，在押的鄭文誠等10人均被提訊出庭聆判，高院將16人均判決駁回，維持一審刑度，最重為張家豪判刑26年，最輕為葉智升判1年2月，可上訴三審。

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☆審理主嫌「藍道」的法官李昭然墜樓亡☆

不過，今天凌晨傳來令人遺憾的消息，承審此件台版柬埔寨案主嫌杜承哲（藍道）犯行的士林地院受命法官李昭然，今天凌晨零時從士院內湖的法官宿舍墜樓，經送醫搶救後仍宣告不治。

☆與法官妻訣別 透露工作壓力大☆

據了解，李昭然和任職北院法官的妻子一同住在法官宿舍，事故發生前曾傳簡訊給妻子提及「我很累」，表達對妻子的感情和不捨，但墜樓真正原因，正由警方調查中；士院庭長發言人蔡守訓也是李昭然法官的直屬上司及台版柬埔寨案的合議庭審判長，對李的墜樓表達震驚和不捨，對外傳李昭然曾表達「我很累」或壓力大等說法，蔡守訓表示「不清楚」。

☆高院維持地院量刑 最重26年☆

高院經過近半年審理，先將僅針對量刑部份提起上訴的鄭文誠等16人審結，今提訊在押的10人聆判，高院認為一審判刑適當，均判決上訴駁回。被告分別涉嫌私行拘禁致死、傷害致死、詐欺等罪，鄭文誠24年8月，張家豪26年、劉宏翊18年、邱柏倫17年8月、曾忠義16年、林順凱14年6月、李佳文13年6月、吳政龍12年2月、楊子霆11年、周長鴻10年10月、林品翔10年6月、陳義方9年、邱宏儒1年6月、蔡智帆1年4月、葉智升1年2月、潘依凡1年4月。

被害人求償部份，士院收到至少34件求償案，估計總求償金額將達逾億元的天價；上月25日，士院已先就2件求償案，判「大姊」傅榆藺等多位核心成員應賠償2被害人1040萬元。

☆主嫌傅榆藺等人列第二波審結對象☆

至於主嫌之一、核心要角傅榆藺、陳樺韋等人，本月17日起，將續行密集開庭審理，列為第二波審結對象。

士林地院去年11月22日宣判後，將在押的傅榆藺、陳樺韋、蔡博臣、涂世泓、鄭育賢、謝承佑、呂政儀、鄭文誠、張家豪、鄭建宏、劉宏翊、邱伯倫、吳秉恩、林順凱、李佳文、吳政龍、楊子霆、吳郁群、周長鴻、林品翔、陳義方、郭宏明、潘依凡等人等23人均移審到高等法院，高院開庭後認定23人均有逃亡之虞，全部裁定收押。

綽號「藍道」的杜承哲（士院另案審理中）前年9月24日至11月1日，找來傅榆藺、陳樺韋等人組詐騙集團，由車商在網路上高價承租金融帳戶，吸引車主到摩鐵面試，陳樺韋、涂世泓等人前置作業「綁定約定帳戶」，傅榆藺、蔡博臣負責「驗車」確認金融帳戶可作為人頭帳戶洗錢，再由陳樺韋將人帶往桃園據點，直到年10月16日桃園據點關不下，控員幹部呂政儀拓點到淡水，並找更曾忠義介紹控員加入集團看守車主。

檢警調查，此詐團共詐騙多達267人，在38天內，控員「強控」私刑拘禁共61名被害人，很多被害人一進屋被搜身搶財、嘴塞毛巾，上手銬、腳綁束帶，丟進5坪大房間，如果交談就被毒打凌虐，還餵毒品FM2控制行動，手段凶殘，並造成3人死亡，其中，黃男受不了凌虐，攀爬房間浴室內窗戶，不幸從11樓墜樓死亡，黃姓女子因為吐血、大小便失禁，卻被延誤就醫導致不治，而林男已生病還慘遭餵毒，導致心肌梗塞休克死亡。

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