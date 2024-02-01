契合社會法律感情 高檢署：「台版柬埔寨」等惡性重案將求重刑

警方逮獲大批詐騙集團成員。（資料照，記者劉慶侯翻攝）

2024/02/01 16:34

〔記者錢利忠／台北報導〕詐欺案件近來快速成長，但外界質疑法院判決有罪的案件刑度過輕，高等檢察署為促進妥適量刑，於去年12月至今天（1日）止，6度開會並組量刑小組，彙整一、二審檢察署意見，決議請法院參考「量刑趨勢建議系統」，就類似「台版柬埔寨案」等惡性重大案件，向法院求處從重量刑，以契合社會的法律感情。

高檢署今指出，針對造成被害人輕生、被害人身心嚴重損害等惡性重大的案件，將依刑事案件量刑及定執行刑參考要點第18點規定，建請法院參考「量刑趨勢建議系統」，審酌焦點團體對於各犯罪類型所建議的量刑因子及刑度區間，考量加重事由，向法院求處從重量刑。

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高檢署表示，檢調警等司法機關，為共同促進電信網路詐欺案件的妥適量刑，決議從警詢調查階段開始，即加強蒐集刑法第57條有關「科刑輕重之標準」，於偵查階段，由檢察官持續加強蒐集，在案件偵結時，針對「私行拘禁」並造成被害人死傷等惡性重大案件，公訴檢察官將就「應予加重之量刑因子」，於科刑調查及科刑辯論時，促請法院參考「量刑趨勢建議系統」；檢察官如認為，法院判決的量刑或定執行刑不當，將以公訴量刑辯論所表示的具體意見為基礎，參酌高檢署提供之上訴例稿，提起上訴。

執行檢察官如認為個案有「不執行所宣告之刑，難收矯正之效或難以維持法秩序」等事由，被告聲請易服社會勞動，或聲請易科罰金時，檢察機關將嚴格篩選，被告恐無法聲請易服社會勞動或易科罰金。

高檢署指出，除督促所屬檢察機關，共同促進電信網路詐欺案件妥適量刑外，並將督導依「臺灣高等檢察署及所屬各級檢察署辦理電信詐欺案件罪贓返還計畫」，促成被告與被害人調解，以減少被害人損害目標，維護社會治安，保障人民財產安全。

6次會議分別於去年11月27日、12月13日、12月15日、今年1月17日、1月25日，以及今日（2月1日）召開，邀集一、二審檢察機關、調查局、刑事警察局代表，共同討論更新量刑因子、加強蒐集量刑資料、案件偵結求刑、公訴科刑調查辯論，以及上訴等精進作為，決議具體作法，共同致力促進電信網路詐欺案件妥適量刑。

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