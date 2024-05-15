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死亡車禍見到「死亡白光」是真的 監視器還原2命消失前一刻

畫面可見死者最後高速駛過，接著螢幕亮起白光。（民眾提供）

畫面可見死者最後高速駛過，接著螢幕亮起白光。（民眾提供）

2024/05/15 14:18

〔記者劉人瑋／台東報導〕昨晚8時發生在知本大學路的2死車禍，肇事者在衝出路面撞爛路邊電箱後又飛進大溝，這也是近日第2起電箱遭撞毀車禍，附近監視器今出爐，畫面如目擊者所言，疑似在撞擊電箱時隨著一陣巨響並出現白光，連監視器都因此短暫一片乍亮，撞擊力道實在難以想像。

這已經是不到1星期以來第2起自小客撞電箱案件，10日是職業軍人酒駕肇事，雖翻車但幸無傷亡，當時造成至少60餘戶停電。昨晚車禍的2人已沒那麼幸運，陽男、余女當場失去生命跡象且送醫不治，如今警方待檢方發出許可後，抽其體液檢驗是否為酒後肇事。

目擊大學生表示，肇事車當時從後方駛來，那時自己與學弟並騎，對方高速超車後切入己方車道前方後揚長而去，接著就看到遠處一道白光，駛進一看就發現滿地散落零件、車輛已成廢鐵。而從監視器也印證目擊者所言不假，這道「死亡白光」伴隨轟然巨響亮起，周遭瞬間燈滅，即是變電箱遭撞毀，而車上2人也因此永別。

警方經調查後發現，余女遠從花蓮前來慶生，找的是陽男前妻，車禍之前余女則是曾向一名大學生借用機車，在交還車輛後，再由陽男載其返回市區，也因此肇事車上留有安全帽，一度使警消誤以為仍有第3名傷患而再次找尋。

畫面可見死者最後高速駛過，接著螢幕亮起白光。（民眾提供）

畫面可見死者最後高速駛過，接著螢幕亮起白光。（民眾提供）

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