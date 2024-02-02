「台版柬埔寨」4強控手殺人棄屍 只因有急救…國民法官以傷害致死 判16年半不等

強控手組長劉益亨等四人，將被害人上手銬與腳鐐，囚禁於「控房」內。（資料照）

2024/02/02 05:30

〔記者張瑞楨／台中報導〕二○二二年底，台中市新社區公墓旁發現一具屍體，檢警調查竟是「台版柬埔寨」詐欺集團「水房」惡徒所為，林姓男子把銀行帳戶提供給「水房」，被「強控手」劉益亨等四人強行拘禁，林男反抗時，被四人用球棒、手銬活活打死，再搬到新社棄屍，檢方依殺人罪起訴，並聲明從重量處十八年不等徒刑，不過，國民法官認為四人犯的是傷害致死罪，昨判處十年六月至十六年六月不等徒刑，可上訴。

檢殺人罪起訴 建議量處18年不等徒刑

此案是台中地院第五件國民法官審理案，傷害致死罪部分，劉益亨（卅三歲、強控手組長）判刑十五年六月，共犯鄭名良（廿二歲）因與另一名少年共同犯罪（由少年法庭審理），應加重其刑而判刑十六年六月，其餘二名共犯任睿麟（卅歲）、黃偲維（廿一歲），各判十二年與十年六月，任男與黃男另犯私行拘禁罪，各判六月，可易科罰金。

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此案是劉益亨等十六人（其中十二人涉嫌強盜罪，但未參與命案，另行審理），模仿柬埔寨的「豬仔模式」，於前年大肆刊登小廣告，誘騙想要貸款、求職者上鉤，他們先帶被害人到銀行申辦帳戶，再誘騙到台中市北屯區的「控房」，把身上財物洗劫一空，再上手銬腳鐐、蒙眼、封嘴，囚禁於房間內，直到帳戶被警示而無法使用。

死者林男受騙進入「控房」，驚見擠滿被上手銬、蒙眼的男女，立即反抗，劉男等四人先持鐵製手銬重擊林男頭部，再持球棒猛打，十分鐘就把林男打死，翌日扛到新社掩埋。

檢方認為四人素行不良，年輕力壯卻淪為詐欺共犯，暴行殘忍而無值得憐憫之處，建議量處十二至十八年徒刑，四人全都辯稱沒有殺人犯意，毆打是要讓林男停止反抗掙扎，沒想到林男會死亡。

國民法官︰顯示4人無殺人之意

國民法官則認為，少年作證說，林男死亡後，他被要求為林男急救，顯示四人無殺人之意，依傷害致死罪判決，量刑則比檢方的求刑刑期略輕約一、二年。

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