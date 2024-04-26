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高雄女駕駛誤踩油門衝上人行道 19輛機車受波及6人受傷

紅色轎車突衝向人行道和騎樓，19輛機車被撞得東倒西歪。（民眾提供）

紅色轎車突衝向人行道和騎樓，19輛機車被撞得東倒西歪。（民眾提供）

2024/04/26 21:24

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市苓雅區三多二路近福德三路，今（26日）晚上7點半多發生重大車禍，薛姓女駕駛（50歲）開車時疑身體不適，突衝向路旁小北百貨前的人行道和騎樓，至少有19輛機車被波及、車殼零件四散，並造成6人受傷，警方初判為薛女誤踩油門肇事。

根據路口監視器畫面，薛女的轎車在通過路口時，先是撞倒2輛機車，再撞到福德三路1輛雙載疑似抱著狗狗的機車，最後衝向人行道和騎樓，又波及1名剛從商店走出來的行人。5名經救護車急救送醫的傷者，其中1名約40歲男性頭部受創、左腳有異物插入、意識不清；約77歲男性右肩骨折、意識清楚；約65歲男性左手骨折、意識清楚；約50歲男性左小腳開放性骨折、意識清楚；約60歲女性頭暈、嘔吐、無明顯外傷、意識清楚。

警方指出，案發在今晚7點33分左右，薛女駕駛轎車沿三多二路向東行駛，至福德三路口時，突然衝向路旁人行道，人行道停放機車共計19輛遭撞。機車被撞後東倒西歪、車殼零件四散，事故造成6人受傷，其中5名送醫治療，1名自行就醫，駕駛薛女則是輕微擦傷、酒測值為0。

警方到場訪查周遭，並調閱監視器佐證，初步分析事故原因為薛女誤踩油門致肇事，詳細肇事責任待送交通大隊初判。

紅色轎車突衝向人行道和騎樓，把19輛機車撞得東倒西歪。（民眾提供）

紅色轎車突衝向人行道和騎樓，把19輛機車撞得東倒西歪。（民眾提供）

1輛機車雙載疑似還載著小狗，被紅色轎車直接撞進商店騎樓。（民眾提供）

1輛機車雙載疑似還載著小狗，被紅色轎車直接撞進商店騎樓。（民眾提供）

路上騎士被轎車撞飛，受傷倒地。（民眾提供）

路上騎士被轎車撞飛，受傷倒地。（民眾提供）

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