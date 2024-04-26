防司法過勞 法務部將新增150名檢察官助理

法務部。（資料照）

2024/04/26 21:33

〔記者楊國文／台北報導〕檢察官近年來因與日俱增的刑事案件，負擔暴增，法務部為使檢察官專注偵辦「集團性、組織性、複雜性」的重大犯罪，今年度已確定向行政院爭取到檢察官助理人力150人，昨並首度召開「合理化檢察官工作負擔研議小組」，提出五大具體重點工作，未來將滾動式檢討相關成效。

法務部今天表示，合理化檢察官工作負擔的五大具體作為，包括：一、研修檢察機關辦案期限及防止稽延實施要點，適度放寬辦案期限管考；二、精進書類簡化；三、推動「幫助詐欺被告全國總歸戶計畫」，落實移退移歸機制，減少詐欺案量；四、導入科技偵查犯罪，提升偵查效能；五、持續爭取檢察機關人力，並推動檢察官助理法制化。

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法務部指出，鑑於各地檢署新收案件持續增長，造成基層檢察官案件負荷超載，為避免影響辦案品質，並合理化檢察官工作負擔，原有辦案期限規定有檢討修正必要，法務部正研修「檢察機關辦案期限及防止稽延實施要點」，以符合實務需求。

法務部亦成立「書類精簡小組」，以「犯罪嫌疑不足之不起訴處分」作為優先對象，頒布適用於所有案件類型不起訴處分書的簡化格式，未來仍針對特定類型犯罪，研議定型化例稿之可行性，以減輕製作書類負擔。

此外，法務部推動「幫助詐欺被告全國總歸戶計畫」，針對同一被告帳戶、帳號或門號內所有被害人，應集中至被告戶籍地司法警察機關統一調查並進行後續移送，後續將持續追蹤檢討。

法務部指出，積極導入科技協助檢察官偵查犯罪，在各地檢署成立「科技偵查指揮中心」；建構「金融資料查調電子化平臺」；創設「科技偵查輔助平台」（AITP），整合臺高檢署既有的各類資料庫、蒐證之數位採證資料、金融帳戶及警方移送書、海巡、關務、矯正署及調查局等單位資料，提升整體偵查效能。

法務部也將增加檢察機關人力，列為重點工作。法務部已向行政院爭取2024年額外增加自僱檢察官助理人力150名，獲行政院函復同意，等打詐綱領1.5版修訂後即可擴大進用。

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